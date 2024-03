Appello ai russi di Yulia Navalnaya: "Andate alle urne il 17 marzo alle 12, tutti contro Putin", ha esortato

Il primo segno dell’eredità raccolta dal marito, è dato dall’appello che Yulia Navalnaya ha fatto ai russi: "Andate alle urne il 17 marzo alle 12 come forma di protesta contro il governo di Putin". "Mezzogiorno contro Putin" è un’iniziativa che era stata già appoggiata dal dissidente prima di morire nel carcere nell'Artico in cui era recluso per motivi politici.

Elezioni presidenziali vicine

In Russia, le presidenziali sono in programma dal 15 al 17 marzo. "Che cosa fare dopo, lo decidete voi", ha aggiunto nel video appello la vedova di Navalnay. "Potete votare - prosegue - per qualsiasi candidato tranne Putin, potete rovinare la scheda elettorale, potete scrivere a lettere grandi 'Navalny' . Da venerdì scorso, giorno dell'ultimo saluto a Navalny, migliaia di persone hanno continuato a presentarsi al cimitero di Borisovskoye e la tomba dell'oppositore è stata sommersa di fiori. "Non riesco a dirvi quanto questo significhi per me", ha detto Navalnaya.