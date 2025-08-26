Arrestato l'aggressore della donna violentata in un parco a Roma

L’arrestato è un 26enne gambiano irregolare sul territorio nazionale, accusato della rapina e violenza sessuale avvenuta su una 60enne la mattina di domenica scorsa nel parco di Tor Tre Teste a Roma. La donna stava portando a passeggio il cane, quando l’uomo l’ha aggredita alle spalle, sottraendole il cellulare e gettandola a terra per poi violentarla. I carabinieri, attraverso la descrizione fornita dalla vittima e le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza lungo la strada percorsa dall'uomo, sono riusciti a raccogliere elementi utili per identificarlo. Sono così state avviate le ricerche, condividendo le informazioni con tutte le pattuglie sul territorio. L'uomo è stato riconosciuto dai carabinieri all'esterno della stazione di Roma Termini, individuato grazie alle scarpe ed al berretto indossati, gli stessi che sarebbero stati utilizzati nel corso dell'aggressione. La vittima lo ha riconosciuto. Subito dopo il fermo, l'uomo ha reso spontanee dichiarazioni con cui ha ammesso il tutto e riferito di aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, acquistate, pochi minuti prima del fatto nel limitrofo quartiere Quarticciolo.