Nascono i Giochi Olimpici di Esports, l'Italia è già avanti grazie al comitato per gli sport digitali che da mesi è al lavoro. L'annuncio arriva dalle parole di Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, nel corso della 141a sessione a Mumbai.

Così, gli Esports, gli sport elettronici, sono pronti ad entrare di diritto nello spazio dei giochi olimpici. "L'annuncio ci entusiasma veramente anche se non siamo del tutto sorpresi: il presidente Malagò e il Coni hanno avuto una visione lungimirante quando ci hanno chiesto di occuparci di E-Sport in previsione delle Olimpiadi. Per questo motivo hanno formato il comitato E- sport Italia di cui sono vicepresidente", racconta Daniele Di Lorenzo. "Per questo motivo con il presidente Michele Barbone e il vicepresidente Gianfranco Ravà abbiamo lavorato per arrivare preparati a questo appuntamento", continua Di Lorenzo al telefono con Rtl 102.5 News.

GLI ESPORTS AMATI DAI GIOVANI

Amati dai giovanissimi e non solo. Per gli Esports, amati dalla Gen Z e non solo, è un bel momento. Indimenticabile. "Ho chiesto alla nostra nuova Commissione Esports del CIO di studiare la creazione dei Giochi Olimpici di Esports", ha detto Thomas Bach nel suo discorso di apertura. L'Italia è pronta per questo grande appuntamento: una vera rivoluzione olimpica.

Accanto agli Esports c'è un indotto che genera numeri molto alti. La Repubblica, in un articolo di alcuni mesi fa, ha scritto: "Sono circa 1,6 milioni gli italiani che dichiarano di seguire un evento esport più volte a settimana. I dati sono presentati nel corso di Round One, l'evento che si è svolto a Torino".

I DATI GLOBALI

E poi ci sono i dati a livello globale. Sempre secondo La Repubblica, "gli esport coinvolgono circa 532 milioni di fan e si stima che entro il 2025 arriveranno a circa 650 milioni. L’intero settore vale circa 1,4 miliardi di dollari, una crescita del 21% rispetto al 2021 e dovrebbe superare la cifra di 1,8 miliardi nel 2025, secondo i dati Newzoo".