Arrivata in Italia dal Marocco in una busta della spesa: neonata pronta per essere venduta Photo Credit: agenziafotogramma.it

SAVE THE BABY

L'operazione denominata 'Save the baby', è scattata lo scorso 12 marzo, coordinata dalla procura torinese, a seguito di una segnalazione arrivata su una famiglia marocchina, residente a Torino, che stava ospitando da qualche settimana una neonata, che non faceva parte di quel nucleo. La bimba, di un paio di mesi circa, era arrivata ad ottobre con un'altra coppia, sempre marocchina, su una nave proveniente da Tangeri. Arrivata in Italia, la bimba era stata ricoverata in ospedale perché il drammatico viaggio le aveva provocato problemi di salute. Dopo il ricovero, era stata sistemata a casa della coppia complice. Sono in corso accertamenti sulla piccola, nata presumibilmente ad agosto, per individuarne la madre biologica. Sarebbe stata lei a cederla alla coppia perché fosse trasportata dal Marocco in Italia, allo scopo, probabilmente, venderla. La neonata non era registrata nella lista dei passeggeri dell’imbarcazione ed era stata messa in una busta della spesa, per cercare di farla passare inosservata

PORTATA IN ITALIA PER ESSERE VENDUTA

Dalle indagini è emerso che i marocchini che avevano portato la piccola in Italia, erano alla ricerca di qualcuno che fosse disposto a prendersi cura della bambina, ottenendone la custodia in cambio di denaro. Oppure che fosse disponibile a portarla all'estero, se le indagini si fossero intensificate per evitare che la piccola fosse rintracciata. Dopo settimane di indagine gli uomini della Squadra Mobile di Torino e della Sezione di polizia giudiziaria della Procura, hanno localizzato l'abitazione della coppia, che stava temporaneamente custodendo la minore e, dopo avervi fatto irruzione, hanno preso la piccola in custodia. La bimba, che risultava in buona salute, è stata trasportata all'ospedale per gli accertamenti sanitari e poi collocata presso una famiglia affidataria.

GLI ARRESTATI E FERMATI

La Polizia, su disposizione della procura, ha fermato la coppia che ha portato la minore in Italia per averla introdotta illegalmente nel nostro Paese, esponendola a pericolo per la sua vita. Poi, ha arrestato altri due connazionali che la ospitavano, in flagranza di reato, per favoreggiamento personale. La piccola, che sta bene secondo i controlli che ha fatto presso l'ospedale di Torino, sarà affidata ad una famiglia, in attesa che le autorità rintraccino la madre biologica.