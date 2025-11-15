Atp Finals: Sinner-Alcaraz la finale. Bolelli e Vavassori eliminati in semifinale

SINNER-DE MINAUR

In semifinale Sinner ha mostrato tutta la sua concretezza e freddezza nei momenti decisivi per superare De Minaur con un punteggio di 7-5, 6-2. Il primo set è stato molto combattuto: l’australiano ha difeso con grande energia e coperto bene il campo, ma sul 5-5 Sinner ha finalmente trovato il varco giusto con un rovescio vincente, strappando il servizio al rivale. Nel secondo parziale, Sinner è salito ancora di intensità: ha capitalizzato subito due break, prendendo il controllo dello scambio grazie a colpi profondi e puliti. De Minaur ha provato una reazione, ma l'azzurro ha mantenuto alto il livello, senza concedere punti facili. Alla fine la partita è durata quasi un’ora e cinquanta minuti di gioco e ha confermato la netta supremazia di Sinner su De Minaur, che non ha mai vinto contro di lui (13-0 nel loro testa a testa). Terza finale consecuti alle Finals per Jannik.

ALCARAZ-AUGER ALIASSIME

Nell’altra semifinale Alcaraz ha dominato Auger-Aliassime con un netto 6-2, 6-4. Nella prima frazione lo spagnolo ha espresso una grande solidità sia in risposta che al servizio, riuscendo a strappare due volte il turno di battuta dell’avversario, e ha controllato con sicurezza sino alla chiusura del set. Nel secondo set, la pressione è salita sul canadese: Alcaraz ha continuato a spingere con vincenti potenti e scelte aggressive, mentre Auger-Aliassime ha accumulato qualche errore nei momenti chiave. All’11° gioco il canadese è parso nervoso, commettendo quattro errori non forzati che hanno consegnato il match a Carlos. Con questa vittoria, lo spagnolo ha conquistato la prima finale in carriera alle Finals.

BOLELLI/VAVASSORI OUT IN SEMIFINALE

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale, eliminati da Harri Heliovaara e Henry Patten con un punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e sedici minuti. Nonostante la sconfitta, il cammino degli azzurri resta comunque positivo e segnato da traguardi significativi: per la prima volta una coppia italiana infatti ha raggiunto una semifinale alle Finals nel torneo doppio. Nel corso della partita, gli avversari sono riusciti a strappare il servizio agli italiani già nel terzo gioco di entrambi i set, costruendo così il margine necessario per controllare il match. Bolelli è apparso meno incisivo rispetto alle sue migliori prestazioni, mentre Vavassori è rimasto solido al servizio, ma non è bastato per ricucire il distacco.