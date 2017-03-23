Attacco a Londra, il terrorista è Khalid Masood

La polizia ha diffuso le generalità dell'attentatore di Westminster, si tratta di un 52enne nato nel Kent (UK)

Le autorità inglesi hanno diffuso il nome dell’uomo che ieri ha cercato di entrare nel parlamento inglese, provocando decine di feriti e 3 morti. Si chiama Khalid Masood, un cinquantaduenne di cittadinanza britannica nato nel Kent. “Masood non era oggetto di investigazione e non c’era alcun elemento di intelligence che preannunciasse l’attacco terroristico” dice il comunicato stampa della Metropolitan Police, “tuttavia, egli era noto alla polizia e ha precedenti penali”.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti