Voto di scambio e corruzione, bufera sul centrodestra siciliano; tra gli arrestati anche il sindaco di Tremestieri Etneo

NUOVO SCANDALO DELLA POLITICA LOCALE

Voti di scambio, con l’aggravante dell’influenza mafiosa; poi ancora estorsione, corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti. Dopo la Puglia e il Piemonte, una nuova bufera investe la politica locale, questa volta in Sicilia. L’epicentro dello scandalo è un paese in provincia di Catania: Tremestieri Etneo. In manette è finito il sindaco di centrodestra, Santi di Rando, 49 anni. In carcere con lui anche quello che nel consiglio comunale era il suo principale oppositore, Mario Ronsisvalle, poi diventato suo sostenitore dopo una serie di favori. Coinvolto nell’inchiesta anche uno dei leader della Lega in Sicilia, il vicepresidente della Regione Luca Sammartino: per lui è stata decisa la sospensione dalle funzioni pubbliche per un anno. Le misure cautelari hanno riguardato nel complesso 11 persone, non solo politici, ma anche funzionari ed imprenditori. L’operazione è scattata questa mattina all’alba e ha coinvolto più di 100 Carabinieri, che sono intervenuti nelle province di Catania e di Palermo.