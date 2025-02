Attentato a Mosca, ucciso fondatore battaglione armeno ArBat ricercato da Kiev

Era circondato da guardie di sicurezza che tuttavia non lo hanno protetto dall'attacco ucraino. E' morto cosi Armen Sargsyan, il fondatore del battaglione armeno "ArBat" impegnato sul fronte ucraino al fianco delle forze russe. Era rimasto ferito nell'attentato esplosivo questa mattina in un grattacielo residenziale di Mosca, e non è sopravvissuto alle ferite riportate. Con Sargsyan sono morte anche una guardia del corpo e diverse persone sono rimaste ferite. Intanto mentre Kiev rivendica gli attacchi alle raffinerie russe, i Servizi segreti russi sono sul luogo dell'esplosione, ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Peskov. Dopo l'apertura di Trump Peskov ribadisce che nuove elezioni in Ucraina sono necessarie per avviare negoziati per un accordo di pace e che Mosca non tratterà mai con Zelensky.

IL PACCO BOMBA

L'Ucraina colpisce un altro obiettivo eccellente e si avvicina sempre più all'elite russa. I droni che hanno colpito il grattacielo nel complesso residenziale esclusivo “Vele Scarlatte”, hanno ucciso Sargsyan che era ricercato dalla magistratura ucraina per il suo ruolo nella violenta repressione della Maidan nel 2014. L'esplosione è avvenuta alle 9.45 (ora locale). Secondo una prima ricostruzione, l'ordigno sarebbe stato recapitato per corriere. Al momento dell'esplosione, Sargsyan si trovava nella hall dell'edificio diretto al parcheggio. Secondo le fonti inquirenti citate dalla Tass, l'attentato sarebbe un omicidio mirato.