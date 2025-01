Australian Open: Jannik Sinner vola agli ottavi, battuto anche l'americano Giron in 3 set

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale degli Australian Open per la quarta volta in carriera, si è arreso al numero uno del mondo anche l'americano Marcos Giron dopo appena 2 ore di gioco. 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio finale e quel "buongiorno" scritto sulla telecamera da Sinner dedicato a tutti gli italiani dall'altra parte del mondo che hanno fatto il tifo per lui. Nonostante non sia stata la versione migliore dell'altoatesino, come ha ammesso lo stesso Jannik, il match è sempre stato in discesa. 37 errori non forzati però sono troppi per chiunque e quindi bisognerà aggiustare qualcosa già dal prossimo match. Il tennista italiano infatti ora attende uno tra Holger Rune e Miomir Kecmanovic nel prossimo turno, ricordiamo anche che il lato del tabellone di Sinner si è decisamente indebolito dopo l'eliminazione di Fritz ed ecco perché la strada verso la finale, se Jannik gioca come ci ha ormai abituato, potrebbe essere spianata.





SINNER: "SPERO DI ALZARE IL LIVELLO NEL PROSSIMO TURNO"

"Sono contento di essere agli ottavi - ha spiegato Sinner nell'intervista in campo con Jim Courier - Tutti i match hanno difficoltà, Giron è stato solido da dietro e ha servito bene la prima. Ho avuto qualche difficoltà nel rispondere, ma posso migliorare. Oggi la percentuale di punti a rete non è stata buona, cerco di migliorare. È parte del gioco: alcune cose vanno meglio, altre peggio. Mentalmente cerco di restare sul pezzo che è la cosa più importante. Se voglio restare in questo torneo devo migliorare, spero di alzare il livello al prossimo turno"