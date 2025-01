Australian Open: l’Italia sogna: in finale con Sinner nel singolare e con la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio

Jannik Sinner può bissare il trionfo dello scorso anno agli Australian Open. Approda in finale dopo aver superato Ben Shelton con un 3-0 netto, con parziali di 7-6, 6-2, 6-2. La sfida è stata intensa e l’azzurro è stato determinato. L’inizio però è stato difficile, con un break subito e una certa tensione nei primi scambi. Dopo aver annullato due palle set nel primo set, l’altoatesino ha trovato il suo ritmo partita e dominando la sfida. Shelton ha mostrato qualche lacuna tattica e spesso si è affidato alla forza bruta. Sinner invece, ha saputo allungare gli scambi, costringendo l'americano a spendere molte energie. Il calo fisico dello sfidante nel terzo set è stato evidente e Sinner ha potuto chiudere rapidamente l'incontro.

Adesso l’altoatesino si prepara alla difficile sfida contro Alexander Zverev in finale. Il tedesco punta a vincere il suo primo Slam dopo aver raggiunto la finale agli US Open del 2020. Si preannuncia una sfida equilibrata. Dalla sua Sinner ha che a 23 anni è il più giovane tennista a raggiungere due finali a Melbourne. Zverev però è in vantaggio nei precedenti. La finale dell'Australian Open verrà trasmessa in chiaro su Nove domenica 26 gennaio dalle 9:30 in diretta da Melbourne Park.





Le parole di Sinner

Nel dopo gara Sinner ha parlto di “un match molto complicato", spiegando come vincere il primo set sia stato cruciale per mantenere alta la concentrazione. "Ho cercato di rimanere calmo nei momenti più delicati, specialmente quando Shelton ha servito per il set e nel tie break", ha aggiunto, sottolineando che la solidità e la gestione mentale sono state la chiave per il successo. Ora Sinner non si lascia intimidire dall’avversario.

"Non sono imbattibile", ha detto. La sfida contro Alexander Zverev, che ha raggiunto la sua prima finale Slam dopo il ritiro di Novak Djokovic, si preannuncia intensa. L’azzurro è pronto ad affrontarla con determinazione, ma è consapevole che sarà una battaglia mentale e fisica. "Ci conosciamo bene e sarà difficile per entrambi", ha concluso Sinner.





La finale del doppio

In attesa della finale di domenica tra Sinner e Zverev, domani l’antipasto è per la finale del doppio. Andrea Vavassori e Simone Bolelli sono alla ricerca del loro primo Slam. La coppia azzurra è pronta a scendere in campo domani, sabato 25 gennaio, contro il duo formato dal britannico Henry Patten e dal finlandese Harri Heliovaara. La sfida che si disputerà sulla leggendaria Rod Laver Arena seguirà la finale femminile tra Aryna Sabalenka e Madison Keys, che inizierà non prima delle 9.30 ora italiana.