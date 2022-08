Autopsia su Alessandra Matteuzzi, il suo ex le ha sfondato il cranio, lei aveva denunciato la pericolosità dell'uomo

CRANIO SFONDATO

I primi risultati dell’autopsia raccontano la brutale violenza con cui Alessandra Matteuzzi è stata massacrata. La cinquantaseienne è stata uccisa a martellate dall’ex compagno, il ventisettenne Giovanni Padovani. L’ha aggredita sotto casa e non le ha lasciato scampo. L’esame autoptico ha rilevato molteplici colpi al cranio e anche altre lesioni all’altezza del torace. La causa della morte individuata dal medico legale Guido Pelletti sarebbe dunque un'emorragia dovuta allo sfondamento del cranio. La vittima non è morta subito. Soccorsa subito dopo l’aggressione, è stata portata in ospedale in condizioni disperate. E dopo un paio d’ora è morta.

SOGGETTO PERICOLOSO

Giovanni Padovani aveva dato molteplici segnali del suo essere uno stalker violento, ossessivo, geloso, iracondo, minaccioso. In una parola: pericoloso. E Alessandra Matteuzzi aveva messo tutto nero su bianco in una denuncia. Che però non è bastata a salvarle la vita. Il 29 luglio, meno di un mese prima di essere uccisa, la donna aveva scritto: “Tutte le volte in cui io ho accondisceso alle richieste di Padovani è stato per paura di scatenare la sua rabbia. Alla luce di tutte le occasioni in cui è riuscito ad accedere al condominio dove abito, ho sempre timore di ritrovarmelo davanti ogni volta che torno a casa, o quando apro le finestre”.

SOCIAL SOTTO CONTROLLO

Alessandra Matteuzzi ha denunciato di essere controllata costantemente sui social dal compagno. Oltre alle richieste continue di inviargli foto e video per dimostrare dove si trovasse, la donna uccisa a Bologna da Giovanni Padovani aveva riferito ai carabinieri, nella querela sporta il 29 luglio, di aver scoperto che le password dei suoi profili erano state tutte modificate. "Ho potuto constatare - raccontava - che erano state modificate sia le email che le password abbinate ai miei profili, sostituite con indirizzi di posta elettronica e password riconducibili a Padovani. Inoltre ho rilevato anche che il mio profilo Whatsapp era collegato a un servizio che consente di visualizzare da un altro dispositivo tutti i messaggi da me inviati. Ne ho quindi dedotto che nei giorni in cui era stato da me ospitato era riuscito a reperire tutte le mie email e le mie password che avevo memorizzato nel telefono”.