Autostrada A1. Chiuso e poi riaperto il casello di Orte, nella regione Lazio, per la protesta dei trattori

Gli agricoltori hanno alzato il livello della protesta occupando con un decine di trattori la rotatoria all'uscita del casello di Orte , bloccando di fatto entrata ed uscita dell'autostrada A1. Mentre gli agricoltori si dicono decisi a proseguire a oltranza la loro agitazione il casello è rimasto chiuso per circa un ora e il traffico è risultato subito molto congestionato nell’uscita consigliata a chi proviene da Firenze: Attigliano mentre nell’altro senso di marcia per chi arriva da Roma, si suggerisce di uscire a Magliano Sabina. Gli agricoltori sono decisi a far sentire la loro voce: a dimostrazione dell’intenzione di rimanere ben saldi sulle loro posizioni hanno perfino allestito una cucina da campo al centro della rotatoria. " Restiamo qui, hanno detto, finchè non arriverà una troupe giornalistica alla quale spiegare le nostre ragioni, in caso contrario resteremo fino alle 18 di domani poi andremo a Roma, per protestare vicino ai palazzi del potere" , hanno concluso gli agricoltori. Il casello è poi stato riaperto al traffico. " Non vogliamo sussidi, vogliamo il giusto prezzo per cio' che produciamo ", si legge su un cartello esposto da un manifestante. E poi ancora: "sosteniamo il Made in Italy ". " Protestiamo contro uno Stato che ci ha abbandonato ".

LA RISPOSTA DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA

Il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida in un lungo post su Facebook è intervenuto a proposito della protesta degli agricoltori che sta montando anche in Italia, e che nei prossimi giorni prevede ulteriori manifestazioni da nord a sud. "Qualche punto di chiarezza per capire che in Italia la situazione è differente perché il Governo Meloni è dalla parte degli agricoltori, senza se e senza ma. Se i problemi sono stati causati dalle scelte di Bruxelles, creare difficoltà ai nostri cittadini non ha molto senso. In Italia non c'è un Governo da convincere come in altre nazioni. Sappiamo bene quel che va fatto". In particolare Lollobrigida ha sostenuto che le politiche dell'Unione Europea, “avallate dai Governi che ci hanno preceduto sono state semplicemente folli".