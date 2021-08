Avvocato Failla a RTL 102.5, la legge già prevede il Green Pass obbligatorio anche per i lavoratori

Green pass obbligatorio anche per i lavoratori? Lo prevede già la legge appena entrata in vigore. Lo dice Luca Failla, avvocato giuslavorista e professore a contratto all’università LUM Jean Monnet, ospite questa mattina di RTL 102.5 (l’intervista in coda all’articolo, ndr). Lo stesso Failla si dice sorpreso dal fatto che sia passata sotto silenzio generale la ricaduta che la normativa comporta anche per i lavoratori addetti alle attività per le quali il pass è richiesto. Ed evidenzia, ai nostri microfoni, come questa è l’interpretazione che molti titolari di aziende stanno dando, invece, appunto richiedendo il certificato verde ai propri dipendenti.

IL DL N.105 NON FA DISTINZIONE TRA CLIENTI E DIPENDENTI

“La legge parla in modo generico di accesso a certi servizi ed attività – dove il rischio di contagio è ritenuto oggi maggiore dal legislatore – non fa dunque alcuna distinzione tra chi accede per fruire di quelle attività e chi accede all’interno per lavorare” spiega in Non Stop News l’avvocato Failla. Tanto basta per concludere che i soggetti che stanno insieme in queste “aree di protette, di sicurezza siano tutti tra virgolette della stessa categoria”, quindi vaccinati, o guariti dal Covid 19 oppure in possesso di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

LE ATTIVITA’ STANNO GIA’ CHIEDENDO IL GREEN PASS AI DIPENDENTI

L’avvocato Failla spiega di aver notizia, da un lato, che le aziende interessate stanno già chiedendo la certificazione verde ai propri lavoratori “Stanno già dando questa interpretazione del decreto legge, che io mi sono permesso di evidenziare nel silenzio generale che mi ha un po’ stupito”. Dall’altro lato, sottolinea il giuslavorista, è il ragionamento che si legge dappertutto – sui social e sui giornali – “I clienti fruitori pretendono questa identica garanzia da parte dei titolari e gestori delle attività”. Non avrebbe senso, è il ragionamento di Failla “Io cliente sono vaccinato, accedo a questa area e chi mi accoglie all’interno dei locali non lo è” così viene meno tutta la finalità della legge.