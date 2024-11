Azzurri, vittoria in Belgio firmata da Tonali; Italia qualificata per i quarti di Nations League

Spalletti voleva conferme sulla crescita della sua Nazionale. Ha ottenuto le risposte che chiedeva. L'Italia ha vinto con merito e si è qualificata in anticipo per i quarti di finale di Nations League; se domenica prossima a Milano non perderà contro la Francia, confermerà anche il primo posto del girone. Pelo nell'uovo: non aver segnato il gol del raddoppio, nel finale ha ha dovuto faticare un po' per contenere il forcing del Belgio. Ma anche la sofferenza aiuta a crescere.

PRIMO TEMPO DOMINATO

Primo tempo completamente controllato dagli azzurri, a Bruxelles in maglia bianca. Dopo un tiro di Frattesi, centrale e parato, l’Italia si è portata in vantaggio dopo 10 minuti: apertura di Barella per Di Lorenzo, che sfrutta un buco della difesa belga, arriva sul fondo e a destra crossa rasoterra: nel cuore dell’aria piccola incursione vincente di Tonali. Palla in rete e Italia in vantaggio; la Nazionale di Spalletti continua a mostrare un ottimo gioco per tutta la prima frazione, non concede spazio al Belgio, ma ha il torto di non creare altre palle gol.

RIPRESA DI LOTTA E DI GOVERNO

Il secondo tempo è stato più pimpante. Il Belgio, nei minuti iniziali, ha cercato il pareggio con almeno tre conclusioni della distanza, sulle quali Donnarumma si è fatto trovare pronto. Grossa l’occasione per Retegui, lanciato in contropiede solitario, ma non implacabile nella conclusione parata da Casteels. Pochi minuti più tardi doppia occasione per Di Lorenzo, prima stoppato in mischia a un passo dalla porta poi con un colpo di testa alto di poco. Non avendo chiuso la partita con il raddoppio ( altro tiro fuori di Retegui), l’Italia ha dovuto subire il forcing finale del Belgio: Lukaku per due volte vicino al gol, palo esterno colpito da Faes. Ma il risultato non è più cambiato.