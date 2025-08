Bari: tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto a Terlizzi, altri due feriti, indagato l'automobilista

Le vittime si chiamavano Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro e facevano parte di un gruppo amatoriale dell'Avis che era solito uscire la domenica mattina in bici. I ciclisti sono stati travolti da un'auto mentre percorrevano la provinciale 231, in direzione sud all'altezza di Terlizzi, nel Barese. Avevano 30, 50 e 70 anni.

Centrati da un'auto che ha sbandato

Secondo quanto emerso finora, le vittime facevano parte di un gruppo che l'auto avrebbe centrato in pieno. Non è chiara ancora la dinamica dell'accaduto: con ogni probabilità, il conducente dell'auto, ora indagato per omicidio stradale plurimo, avrebbe perso il controllo del mezzo, travolgendo i ciclisti per poi finire la sua corsa contro il guardrail. Sarebbe stato lui poi, a chiamare i soccorsi. Altri due ciclisti del gruppo si sono salvati ma uno di loro è ferito gravemente.

Messaggio del sindaco di Andria

"Provo solo immenso dolore. penso e ripenso al bene di questi nostri concittadini, profuso attraverso la splendida realtà associativa dell'Avis. Mi stringo, nel silenzio, al dolore immane dei parenti, per questa tragedia che ha portato via un pezzo di noi tutti, con violenza atroce", afferma la sindaca di Andria Giovanna Bruno ricordando delle vittime, non solo "l'amore per la due ruote e per lo sport", ma anche "le iniziative condivise, la campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue, non più tardi di qualche settimana fa". Per Bruno le vittime "sono un pezzo della nostra comunità, la parte bella e sana di una città che, intorno al valore delle persone, ha impostato il suo riscatto e la sua crescita: sono profondamente addolorata, sgomenta".

130 ciclisti morti sulle strade da inizio anno

Con i tre ciclisti travolti e uccisi questa mattina a Terlizzi, in provincia di Bari, sale a 130 il numero dei ciclisti deceduti da inizio anno sulle strade italiane. Lo comunica l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che con lo specifico Osservatorio Sapidata-Asaps conta e geolocalizza tutti i sinistri mortali con veicoli a due ruote. Da gennaio sono morti 119 uomini e 11 donne, undici gli incidenti avvenuti negli ultimi 15 giorni, cinque quelli già accertati ad agosto di cui 4 in Puglia.