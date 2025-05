Basket, Nba: continua la marcia dei Los Angeles Clippers

Per i californiani è la settima vittoria consecutiva

Nella notte Nba continua a brillare la stella dei Los Angeles Clippers che hanno portato a casa una facile vittoria sui Brooklyn Nets per 127-95. Per i californiani, in testa alla Western Conference è la settima vittoria consecutiva e la decima su undici disputati.

Buona anche la prova dei San Antonio Spurs che prevalgono94-90 sui Miami Heat. Ancora male invece i Philadelphia 76ers -ultimi nella Eastern Conference e alla nona sconfitta di fila -battuti 115-88 dagli Houston Rockets.Settimo ko consecutivo per i Dallas Mavericks, schiantati daiNew York Knicks 93-77. I Detroit Pistons battono 104-88 gli Oklahoma CityThunder. Gli Indiana Pacers hanno piegato 88-69 gli Orlando Magic mentrei Memphis Grizzlies sono andati a vincere in casa degli UtahJazz per 102-96. Secondo successo in stagione per i New OrleansPelicans che battono 106-105 i Boston Celtics.

