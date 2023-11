Belen Rodriguez con la fede al dito, la foto che fa impazzire i fan diventa virale

Adesso c'è un nuovo dettaglio che anima e agita i fan di Belen Rodriguez. Spunta una foto della fede, tutti pensano ad un matrimonio segreto con Elio Lorenzoni (il suo nuovo fidanzato).

La Rodriguez archivia la storia con Stefano De Martino, suo ex marito, padre di Santiago (il figlio della coppia).

E vissero felici e contenti. Sembra una favola, quella che Belen sta vivendo in questi ultimi mesi. Da tempo conosce Elio, imprenditore del settore auto- moto, ma la loro storia è nata solo dopo la fine di quella con De Martino.

Ora Belen ha ritrovato la serenità con Elio. Si è ritagliata un po' di tempo tutto per sé dopo l'addio a Mediaset, che non l'ha inserita nei nuovi palinsesti di Canale 5 o Italia 1. Lo scorso anno, lo ricordiamo, conduceva Le iene.



IL VIAGGIO ALLA MALDIVE

Con Elio va in vacanza alle Maldive. Luogo caldo, bellissimo, panorama mozzafiato. Qui Belen è di casa: in passato ha trascorso diverse vacanze con Stefano De Martino. Il loro matrimonio, dopo alti e bassi, è finito. Sembra adesso per sempre. Alfonso Signorini, qualche tempo fa, aveva definito il loro rapporto simile alle "montagne russe": alti e bassi.



Nella vita di Belen, poi, è arrivato Antonino Spinalbese (ex hairstylist, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello vip). Antonino e Belen hanno una figlia, che si chiama Luna Marì. La loro è stata una storia lampo. Finita sui giornali subito, dopo il colpo di fulmine e cannibalizzata dai gossipari. Tanti. Troppi.