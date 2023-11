Bellucci e Tim Burton: “Ho incontrato un uomo che ha un’anima meravigliosa”

Lei celebre sex symbol, attrice e super modella italiana, lui regista, produttore cinematografico e disegnatore statunitense. Monica Bellucci e Tim Burton, mano nella mano sfilano per la prima volta sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per l’anteprima di “Diabolik chi sei?”, l’ultimo capitolo della trilogia dei Manettti Bros sul re del terrore. Il film, che vede come protagonista anche la Bellucci, arriverà nelle sale il 30 novembre. La nuova coppia ha posato per i paparazzi e non si è risparmiata con le dichiarazioni. Lui alla Rai ha confessato: “È la cosa più bella che mi sia mai successa”.

Il nuovo amore

I due si sono conosciuti sul set di “Beetlejuice 2”, il nuovo film di Burton nel quale l’attrice italiana interpreta la moglie del protagonista. Il “fantastico colpo di fulmine”, come lo ha definito la coppia, è stato scoperto lo scorso febbraio da Paris Match e l’annuncio ufficiale è arrivato a giugno. Monica Bellucci, riguardo alla loro collaborazione cinematografica, ha raccontato al Corriere: “Per me è stata un’esperienza magnifica: ho girato con un grande regista che è la persona che amo e che mi fa scoprire il cinema italiano che ama”. E poi sul tappeto rosso ha aggiunto: “Quello che posso dire è che sono felice di aver incontrato un uomo, un uomo con un’anima meravigliosa e ho incontrato anche un regista che stimo tantissimo, Questo posso dire”. Il regista di numerosi successi, come Edward mani di forbice, Alice in Wonderland, La fabbrica di cioccolato e La sposa cadavere sembra proprio aver conquistato Monica Bellucci.