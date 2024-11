Benji & Fede a RTL 102.5: “Ci siamo dovuti riscoprire e trovare una nuova energia di complicità insieme. Abbiamo avuto la conferma che insieme ci diamo tanta forza e vogliamo alzare ancora di più l’asticella”

Benji & Fede sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il nuovo lavoro del duo, dal titolo “REWIND”, che, rilasciato lo scorso 25 ottobre e subito ai vertici delle classifiche ufficiali , sancisce la réunion di uno dei gruppi musicali più amati d’Italia. Riavvolgere il nastro, tornare indietro e imparare dal passato per ripartire verso un nuovo percorso è ciò che hanno fatto Benji & Fede in questo nuovo album: 12 brani che parlano di amicizia, di amore, di esperienze e di crescita, tra cui i singoli “Musica Animale”, “Estate Punk” e “Caro Amico”. Anche iconograficamente questo guardarsi indietro è rappresentato dalla copertina dell’album che racchiude molti dei momenti più significativi del loro passato: le foto da bambini, l’orologio che segna le 20:05, l’ultimo concerto insieme all’Arena di Verona; non mancano però gli indizi sul loro nuovo percorso personale e musicale, con elementi riconducibili ai diversi brani che lo compongono. Ai microfoni di RTL 102.5 il duo ha raccontato: «Rewind significa tornare indietro e ripartire. Ci siamo dovuti riconoscere, riscoprire chi siamo e da dove veniamo, per poi scrivere nuove canzoni e trovare una nuova energia di complicità insieme. È stata una ripartenza dalla riconoscenza di noi stessi e da dove veniamo, soprattutto a livello umano, basandoci su quello che ricordavamo di noi. Ci è servito consigliarci e contaminarci a livello caratteriale e professionale, per poi arrivare in studio e fare il live al Forum di Assago».





Il concerto sold-out a Milano

Dal 25 Ottobre Benji & Fede hanno incontrato i fan negli store delle principali città italiane e il 16 novembre si sono esibiti sul palco dell’Unipol Forum di Assago (Milano), regalando a tutto il pubblico uno spettacolo indimenticabile. Nel corso di The Flight, i due hanno rivelato: «Abbiamo appena annunciato altre due date e siamo ancora elettrizzati per il Forum che abbiamo fatto sabato. Le persone hanno cantato a squarciagola ed è stato incredibile. Siamo un po’ provati ma il calore che ci ha dato il pubblico è stato fortissimo. Per noi era una data zero a tutti gli effetti, con una nuova consapevolezza rispetto al passato e non ci aspettavamo che il pubblico cantasse così tanto, ci hanno pervasi e siamo davvero sorpresi. C’è stata comunque una grande preparazione fisica e mentale per arrivare al Forum. Sabato sera c’è stata la conferma del fatto che insieme ci diano una potenza e una forza che da soli abbiamo in maniera diversa. È stata un’emozione forte». Benji & Fede si esibiranno nuovamente il prossimo 16 aprile al Palazzo dello Sport di Roma e il 23 aprile all’Unipol Forum di Milano. «Non vediamo l’ora di fare questi nuovi concerti. Abbiamo capito perché abbiamo questa passione e facciamo questo mestiere. Abbiamo diversi mesi per preparare qualcosa di ancora più straordinario per le persone, quello che è successo sabato è lo standard ma dobbiamo alzare le aspettative ancora di più e ad aprile sicuramente regaleremo tante cose nuove e succederanno tante cose speciali» ha aggiunto il duo.