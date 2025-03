Non solo Lucio Corsi e Gabry Ponte, all'Eurovision 2025 ci sarà tanta Italia Photo Credit: agenziafotogramma.it

L'Eurovision Song Contest 2025 sarà più 'italiano' di quanto sembri. Non solo grazie a Lucio Corsi, il cantante che rappresenterà l'Italia in gara.

Oltre al cantautore toscano, infatti, alla St. Jakobshalle di Basilea ci saranno il dj e producer torinese Gabry Ponte per la Repubblica di San Marino e l’estone Tommy Cash con il controverso brano “Espresso macchiato”, ritratto satirico e già diventato virale delle tradizioni italiane, tra cui il caffè.

La lista degli italiani in concorso si completa con Kole Laca – l’ex tastierista del Teatro degli Orrori - e Beatriçe Gjergji, nati a Scutari e ormai da trent’anni in Italia: sono gli Shkodra Elektronike e concorrono in rappresentanza del loro paese d’origine, l’Albania.

Qualche elemento di italianità ce l'ha anche Mariana Conte, portabandiera di Malta, visto che il papà è napoletano.

Infine, a condurre la finale del 17 maggio ci sarà la svizzera, naturalizzata italiana, Michelle Hunziker, volto storico della musica e dello spettacolo nazionale e internazionale.

Lucio Corsi oggi a Basilea

Come rivelato dal giornalista Ruben Trasatti, Lucio Corsi oggi si trova a Basilea per registrare il video-cartolina che sarà proposto in tv prima della sua esibizione del 17 maggio.

Il giovane cantante porterà in gara Volevo essere un duro (classificatosi al secondo posto al Festival di Sanremo), cercando l'ottavo piazzamento consecutivo dell'Italia in top 10.

Ricordiamo che Corsi si esibirà fuori concorso durante la prima semifinale del 13 maggio, per poi competere nella finalissima del sabato.

Eurovision Song Contest 2025: i numeri

Intanto, sabato scorso, con la presentazione della canzone francese Maman nel corso dell’intervallo dell’incontro di rugby Francia-Scozia, valido per il torneo Sei Nazioni, si è completato il cartellone delle 37 canzoni in concorso a Basilea.

Alcune curiosità: il norvegese Kyle Alessandro, nato il 10 marzo 2006 (19 anni), sarà il più giovane cantante in concorso, mentre il decano della classe eurovisiva 2025 è Kole Laca degli Shkodra Elektronike (Albania), nato il 7 maggio 1972 (53 anni).

Justyna Steczkowska (Polonia) stabilisce un nuovo record tornando in gara dopo 30 anni, mentre Nina Žižić (Montenegro) ripete l’esperienza eurovisiva dodici anni dopo il debutto nel 2013.

Sul fronte delle lingue, sono soltanto 14 su 37 i testi completamente in inglese.