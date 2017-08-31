Benji e Fede: "Tour finito ora il nuovo disco"

Il duo pronto a nuovi brani e il 19 settembre sarà all'Evento Power Hits Estate

Benji e Fede hanno terminato in Sicilia il lungo "0+ Summer Tour 2017" che li ha portati in giro per l'Italia. "Finisce stasera a Palermo il nostro Tour. - hanno scritto i ragazzi - Più di 30 concerti pieni di emozioni, di canzoni, di lacrime, di sorrisi... Pieni di voi. Vi vogliamo un bene dell'anima. Ora è arrivato il momento di scrivere il Terzo disco. Ci vediamo il prossimo anno di nuovo qui sotto al palco per una nuova avventura. Insieme, come sempre".

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti