Benji e Fede: "Tour finito ora il nuovo disco"

31 agosto 2017, ore 10:43
Il duo pronto a nuovi brani e il 19 settembre sarà all'Evento Power Hits Estate
Benji e Fede hanno terminato in Sicilia il lungo "0+ Summer Tour 2017" che li ha portati in giro per l'Italia. "Finisce stasera a Palermo il nostro Tour. - hanno scritto i ragazzi - Più di 30 concerti pieni di emozioni, di canzoni, di lacrime, di sorrisi... Pieni di voi. Vi vogliamo un bene dell'anima. Ora è arrivato il momento di scrivere il Terzo disco. Ci vediamo il prossimo anno di nuovo qui sotto al palco per una nuova avventura. Insieme, come sempre".
Gli ultimi articoli di Redazione Web
X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata
Sono 4 gli artisti che si sfideranno nella finalissima del 4 dicembre. Appuntamento a Piazza del Plebiscito, a Napoli, per un evento che incoronerà il vincitore dell'edizione 2025