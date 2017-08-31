Benji e Fede, Tour finito ora il nuovo disco

Redazione Web

31 agosto 2017, ore 10:43

Il duo pronto a nuovi brani e il 19 settembre sarà all'Evento Power Hits Estate

Benji e Fede hanno terminato in Sicilia il lungo "0+ Summer Tour 2017" che li ha portati in giro per l'Italia. "Finisce stasera a Palermo il nostro Tour. - hanno scritto i ragazzi - Più di 30 concerti pieni di emozioni, di canzoni, di lacrime, di sorrisi... Pieni di voi. Vi vogliamo un bene dell'anima. Ora è arrivato il momento di scrivere il Terzo disco. Ci vediamo il prossimo anno di nuovo qui sotto al palco per una nuova avventura. Insieme, come sempre".

