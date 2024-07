Biden torna sul duello tv con Trump: “Quasi mi addormentavo sul palco”

In sostanza, ha ammesso di avere colpi di sonno mentre è alla guida. Del Paese . È stata sufficiente una frase per confermare mesi di campagne denigratorie da parte dei repubblicani che, non a caso, lo hanno ribattezzato “ sleepy Joe ” (Joe dormiente).

I dubbi dem

Dopo una lunga riunione con familiari e qualche amico Joe Biden avrebbe deciso di non ritirarsi dalla corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca, nonostante gran parte dell’opinione pubblica e dei membri del suo stesso partito esponga apertamente dubbi circa la sua efficacia comunicativa. La democratica Nancy Pelosi, ad esempio, ha affermato che è "legittimo" sollevare domande sulle sue capacità". La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dovuto smentire che soffra di Alzheimer o demenza senile o di una malattia degenerativa. Scuse come quella del jet lag (che potrebbero anche avere un fondamento, visto che il Presidente ha volato in Europa per due missioni a Giugno) non sembrano più sufficienti per far tacere le critiche.