Big Mama a RTL 102.5: “Al Suzuki Stage mi sono divertita tantissimo e ho sentito molto calore e affetto”

Ieri sera Big Mama si è esibita sul palco del Suzuki Stage di Piazza Colombo, a Sanremo, dove ha interpretato la sua “La rabbia non ti basta”, brano con cui ha gareggiato lo scorso anno al Festival di Sanremo 2024. Big Mama, originaria di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, ha conquistato il pubblico di Piazza Colombo con la sua voce e con la sua performance sul palco. «Porto Sanremo nel cuore. Se non sto qui sto male» ha risposto la cantante a Carlo Conti in merito all’importanza che abbia significato Sanremo nella sua carriera. Ospite del Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Fulvio Giuliani, Nicoletta Deponti e La Ceci, la cantante ha raccontato come ha vissuto l’esibizione di ieri sera: «Ieri sera al Suzuki Stage è stato bellissimo, io mi sono divertita tantissimo e la parola chiave era “divertimento”. Mi sono proprio detta “Io mi devo divertire”. Mi sono portata le mie ragazze, le “Mamas”, le ballerine più brave del mondo e sinceramente l’esibizione è andata molto bene. Ho sentito molto calore e affetto da parte del pubblico».





Il ritorno a Sanremo

«Com’è tornare a Sanremo? Molta meno ansia sapendo che non devi esibirti, arrivi qui e ti ricordi di quanto sia stressante. Io sono qui da due giorni e mi sembrano passati sei mesi. Non mi lasciano andare. Ricordo la settimana che ho fatto l’anno scorso… povera me. Non è per niente facile. Il gioco vale la candela, tutto questo stress porta a tantissime soddisfazioni, quindi ci stressiamo “volentieri”, però non è una settimana facile» risponde Big Mama in merito alle sue emozioni legate al ritorno nella città dei fiori come ospite della seconda serata del Festival della canzone italiana, in diretta dal palco del Suzuki Stage.





Sanremo 2026

Nel corso di “Password”, si è parlato del Festival di quest’anno, ma anche del successivo: «Mi piacciono tutti i brani in gara. L’anno prossimo Sanremo? Vediamo, io ci vado quando so di avere un pezzo giusto. L’anno scorso sono andata perché avevo un pezzo che secondo me andava bene, andare così, a caso, non ha senso» ha dichiarato Big Mama ai microfoni di RTL 102.5.