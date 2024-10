Bimbo di dieci anni muore, per cause da accertare, durante la ricreazione a Quarto, area metropolitana di Napoli Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA,IT

La tragedia si è compiuta in tarda mattinata nel cortile della scuola" Borsellino" , disposto il sequestro della salma per l'esame autoptico

Un improvviso malore tutto da verificare. Sono in corso le indagini mediche sulla morte del piccolo Gabriele, 10 anni, che si è accasciato a terra nel cortile della scuola “Borsellino” in via Crocillo a Quarto Flegreo, comune dell’area metropolitana di Napoli, situato a nord-ovest della città. Il luogo è noto per essere il più grande cratere spento dei Campi Flegrei. I bimbi erano intenti a fare la ricreazione, in tarda mattinata. Inutili i tentativi dei medici del 118 intervenuti per rianimarlo. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta, verifiche si stanno compiendo anche sulla sua storia clinica. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Dopo un primo esame esterno del corpicino, al momento il medico legale esclude che la causa del decesso possa essere un'asfissia, ma si avranno certezze solo con l'esame autoptico. Il piccolo sarebbe morto per un malore la cui origine per ora è ignota. Un decesso che ha sconvolto personale scolastico e gli alunni presenti al momento della tragedia. I bambini sono stati allontanati e riportati in classe in attesa dell’arrivo dei soccorsi successivamente sono stati affidati ai genitori.

Probabile intervento di psicologi Si sta valutando anche l’intervento di specialisti per compiere accertamenti sullo stato dei bimbi che erano in cortile, specie quelli più vicini al bambino che ha perso la vita. I carabinieri della tenenza di Quarto sono stati i primi a intervenire e si stanno occupando della ricostruzione della vicenda. Il comune di Quarto, con un incremento demografico piuttosto rapido e recente dovuto in buona parte allo spostamento dal vicino Rione Terra colpito dal bradisismo, a partire dai fenomeni del 1983.La popolazione allora crebbe dai meno di diecimila abitanti ai circa quarantamila attuali. E’ composta attualmente da molti pendolari. E’ uno dei comuni italiani in cui ci sono più giovani. Circa metà della popolazione, circa 50.000 abitanti ha meno di 30 anni.



