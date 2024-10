Bologna-Milan: cercasi stadio per la partita di domani Photo Credit: agenziafotogramma.it

Ieri il Comune emiliano aveva ordinato il rinvio del match di Serie A per il maltempo, oggi la decisione. In aggiornamento

Bologna-Milan, partita valida per la nona giornata di Serie A, si giocherà regolarmente domani, sabato 26 ottobre 2024. La gara verrà disputata ad Empoli invece che allo stadio Dall'Ara di Bologna. Ad anticiparlo è l'agenzia Dire. Bologna-Milan, lo stop del Comune Ieri il sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore aveva disposto per ordinazione lo stop alla gara, per via dell'emergenza meteo. In particolare, il primo cittadino di Bologna, sentiti questore e prefetto, aveva firmato un'ordinanza per la sospensione della partita. La decisione era stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall'alluvione di sabato sera. Il match, si leggeva nell'ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico. La reazione della Lega di Serie A Poco dopo la comunicazione del sindaco Lepore, la Lega di Serie A ha fatto sapere di non voler rinviare il match. In questi casi, infatti, la serie A, in coordinamento con le autorità locali, valuta le ipotesi delle porte chiuse. La soluzione Questa mattina si è svolto il Cda delle Lega di Serie A convocato d'urgenza per risolvere la questione e alla fine la soluzione pare sia stata trovata: Bologna-Milan si giocherà ad Empoli (che ha vinto il ballottaggio con Como). Ancora si attende, comunque, l'annuncio ufficiale. All'ingresso dell'assemblea della Lega Serie A, il presidente del Milan Paolo Scaroni aveva detto: "Non mi sono occupato del tema, penso che o si gioca a porte chiuse o si gioca da un'altra parte". La situazione maltempo in Emilia Romagna oggi Oggi altra giornata di maltempo in Emilia Romagna. Gli uffici dell'Arpae e della Protezione civile hanno diramato l'allerta arancione fino alla mezzanotte di questa sera su gran parte del territorio regionale per il rischio di pioggia di temporali che potrebbero portare ad un nuovo innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. L'allerta riguarda interamente le province di Modena, Bologna e Ferrara, ma coinvolge anche la bassa piacentina, il parmense, il reggiano e diversi comuni del ravennate e del forlivese. Allerta gialla in tutte le altre aree della regione.

Bologna Bologna-Milan Milan Serie A

