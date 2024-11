Bonus Natale 2024, cambiano i requisiti, ecco chi può ricevere il contributo e come si calcola l'importo

Il Bonus Natale, introdotto nella legge di conversione del Decreto Omnibus, prevede l’erogazione di un contributo che può arrivare fino a 100 euro, nel mese di dicembre. È destinato ad alcune categorie di lavoratori e arriverà in busta paga il mese prossimo, insieme alla tredicesima. Vediamo allora quali sono i requisiti – recentemente modificati - e chi può ottenerlo.





I requisiti del Bonus Natale 2024

Ad avere diritto al Bonus Natale 2024 sono i lavoratori dipendenti con indicatore Isee fino a 28mila euro. L’agevolazione è riservata a chi ha almeno un figlio o una figlia a carico. Il governo ha però limato i requisiti per il contributo di 100 euro. Nessuna modifica al tetto massimo di reddito, che resta pari a 28mila euro. Cambiano invece i criteri familiari. È stato infatti eliminato l'obbligo di avere il coniuge a carico, inizialmente previsto. Cambia così la platea dei beneficiari, che passa da circa un milione a 4,5 milioni di italiani.





Fra i beneficiari anche i genitori single

A illustrare l'ampliamento della platea dei beneficiari – che includerà quindi anche i genitori single - è stato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo: "Passeremo - ha detto - da poco più di un milione di contribuenti ad oltre quattro milioni e mezzo. Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere il Bonus basterà avere almeno un figlio a carico".





Come si richiede il Bonus Natale 2024?

Per ricevere il contributo natalizio il dipendente dovrà inviare una richiesta, in forma scritta, al proprio datore di lavoro. È essenziale confermare di essere in possesso dei requisiti necessari, aggiungendo anche il codice fiscale dei figli a carico. L’indennità verrà erogata insieme alla tredicesima. All’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, verranno verificati i requisiti. In assenza di questi ultimi, il bonus erogato dovrà essere restituito.





Come si calcola l’importo del Bonus Natale 2024?

Le regole del Bonus Natale 2024 prevedono che l’importo dell’agevolazione sia di 100 euro netti. A ricevere questo importo, in presenza dei requisiti stabiliti, sarà chi ha lavorato tutto il 2024. A determinare una variazione dell’importo può essere la quantità dei mesi di lavoro. Se, ad esempio, un dipendente ha prestato servizio per sei mesi, riceverà un bonus di 50 euro. Nessuna differenza è invece prevista sulla base della tipologia di contratto (a tempo determinato, a tempo indeterminato o part-time).