Box office: i Minions conquistano l’Italia nel miglior weekend di agosto per le sale

Una boccata d’ossigeno importante per gli esercenti cinematografici italiani che, dopo la fiacca registrata al botteghino nelle prime settimane di agosto, nel weekend appena trascorso mettono a segno risultati importanti per l’industria del cinema. Infatti l’incasso complessivo di questo fine settimana è stato di oltre 5 milioni di euro, un +357% rispetto al weekend precedente, con circa 750 mila spettatori. Numeri alti e soprattutto in crescita se confrontati all’analogo periodo di agosto 2019

AI MINIONS IL PODIO DELLA CLASSIFICA

Secondo molti analisti che si occupano di leggere i dati del box office, questi risultati si sono registrati anche grazie all’uscita del cartoon estivo più atteso dell’anno, ossia Minion 2 - Come Gru diventa cattivissimo. Non a caso il film ha guidato la classifica in prima posizione con un incasso complessivo di 4.391.543 euro. Se si sommano anche i dati delle anteprime il film arriva a sfiorare i 6 milioni di euro in pochi giorni di programmazione. Minions 2 ha registrato il miglior incasso nel giorno di apertura per un film Universal durante la pandemia, il terzo in assoluto per Universal durante la pandemia e il quarto in assoluto di sempre per lo studio. A livello mondiale il film ha superato quota 800 milioni di dollari e si prepara ad arrivare alla soglia del miliardo di dollari.