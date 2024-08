Brandizzo ricorda i cinque operai travolti dal treno un anno fa. La richiesta è unanime 'vogliamo giustizia'

E' passato esattamente un anno dalla strage di operai di Brandizzo e per la sicurezza sul lavoro non è stato ancora fatto abbastanza, serve un cambio di passo più deciso. Il monito si è rinnovato ieri mattina quando sono state ricordate le cinque vittime della notte tra il 30 e il 31 agosto dell'anno scorso, gli operai falciati sui binari da un treno diretto al deposito mentre lavoravano in un cantiere di manutenzione. Alla stazione sono stati commemorati Kevin Laganà, la vittima più giovane - aveva 22 anni - Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo. C'erano i familiari e i colleghi, i rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha posato una corona di fiori e tutti i dipendenti alle 9.30 hanno osservato un minuto di raccoglimento. Dietro la lapide un grosso quadro in stoffa con la scritta 'La classe operaia va in Paradiso' e il dipinto di cinque operai in divisa che salgono una scala fatta con i binari verso l'infinito.

VERSO IL PROCESSO

Durante la commemorazione hanno preso la parola i familiari di Kevin Laganà: "Chiediamo giustizia. Non è possibile morire sul lavoro. Chi va a lavorare deve tornare a casa. Siamo tutti qui uniti per chiedere questo. Essere qui fa malissimo ma continueremo questa battaglia fino a quando non saranno individuati i responsabili". La sindaca di Brandizzo Monica Durante, ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile al processo. "Ogni operaio che ha perso la vita qui - ha detto - poteva essere un nostro caro. Sulla sicurezza sul lavoro va mantenuta alta l'attenzione". La procura di Ivrea, che coordina le indagini, è orientata a chiedere una proroga di 6 mesi alle indagini per completare tutti gli accertamenti necessari, resi più lunghi anche dalla carenza di organico degli uffici giudiziari eporediesi. Nell'inchiesta ci sono 15 indagati, 11 persone e 4 società Rfi, Sigifer, Cif e Uniferr. Ci sono il caposcorta di Rfi e il capocantiere di Sigifer la sera della tragedia, e dirigenti delle società che hanno affidato, o ricevuto l'appalto per i lavori a Brandizzo. Uno degli aspetti da approfondire riguarda le procedure seguite nei cantieri di manutenzione ferroviari, l'applicazione e il rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori.