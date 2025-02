Bridget Jones è arrivata a Roma: Renée Zellweger ha presentato il quarto film della serie, nelle sale a fine mese

Il filo rosso narrativo del quarto Bridget Jones è sempre lo stesso: ironico, dolce con l'irruzione nella storia di qualche inevitabile capitolo drammatico. Il nuovo film sarà nelle sale italiane dal 27 febbraio e la protagonista, Renée Zellweger è arrivata a Roma per presentarlo.

Bridget è cresciuta

Eh sì, dalla giovanissima e volenterosa aspirante reporter d'assalto, con alterne fortune, sempre alla ricerca dell'Amore con l'A maiuscola, la Brigdet raccontata in "Bridget Jones- Un amore di ragazzo" è cresciuta. Un po' come tutti quelli che l'hanno amata sin dall'inizio. Dal "Diario", pellicola d'esordio nel 2001 (diretta da Sharon Maguire) che tratteggiava la generazione dei trentenni d'allora, siamo, poco più di 20 anni dopo, a parlare di chi ha superato anche la boa dei 50. Il film, firmato da Michael Morris, racconta di una donna vedova da quattro anni ( di Marc Darcy- Colin Firth, adorato da tutte noi, divise equamente tra lui e Daniel Cleaver-Hugh Grant) che ha due figli, il lavoro da conciliare e l'amore in cui, nonostante tutto, credere ancora.





A Roma, Renée Zellweger racconta la sua Bridget

A presentare il film, è arrivata a Roma la protagonista, l'attrice Renée Zellweger che ha raccontato per filo e per segno il suo personaggio nella conferenza stampa e ha incontrato anche i fan. "Certo oggi Bridget Jones è cresciuta e vede la vita da una prospettiva diversa" - ha spiegato Zellweger- attraverso il prisma della perdita e della genitorialità. Prende così le decisioni in modo diverso. Quindi è più misurata, matura, ma la sua natura alla fine è sempre la stessa, ovvero effervescente, piena di ottimismo e dolcezza" Perché il mito di Bridget Jones? L'attrice spiega: "Perché questo personaggio è una persona normale come tante in cui è facile identificarsi e questo tutti lo avvertono. Questo vale anche quando affronta importanti momenti della vita. Il fatto poi che lei faccia tutto questo con ottimismo è un insegnamento che vale per tutti, ci fa sentire capìti e allo stesso tempo dà speranza ". Avere una storia con una persona più giovane, come accade a Bridget, che stavolta rompe il tabù del compagno trentenne, dice poi l'attrice cinquantenne: "Oggi non è un problema come una volta perché si è cominciato a capire che non ci si può irrigidire su parametri di mille anni fa". Farebbe il quinto capitolo di Bridget Jones? "Credo sia finita qui, ma tengo comunque le dita incrociate e se Bridget in persona mi bussasse domani sulla spalla, chissà", ha detto l'attrice rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa. Infine una domanda che arriva da una fan dell'attrice americana invitata all'incontro stampa, ovvero che direbbe l'ultima Bridget Jones a quella del primo film? : "Che domanda dolce, davvero bella, direi a Bridget: andrà tutto bene". E in effetti nulla è più invincibile della ragazza che si ispira a quella Elisabeth Bennet che, solo qualche secolo fa, in Orgoglio e Pregiudizio, diceva: "Sono la creatura più felice dell’universo. Forse altri lo hanno detto prima di me, ma nessuno con tanta ragione".