Brunori Sas sul Fantasanremo a RTL 102.5: “All’inizio ero scettico, ma darò soddisfazione a chi mi ha scelto. Lo faccio per i miei nipoti”

Brunori Sas, ospite di "Non Stop News" su RTL 102.5, ha raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo con un aggiornamento speciale. «Le prove sono andate bene, è stato un vero salto. Qui tutto è una giostra, quindi a un certo punto realizzi che sei lì per fare questa cosa. È stata un'ondata di emozione, condivisa anche con gli altri colleghi e colleghe cantanti, perché ho visto che tutti hanno vissuto questa prova con grande intensità». Nelle ultime ore alcuni colleghi hanno avuto problemi con le scale. «Le famigerate scale da cui inciampano tutti? Io sono piuttosto cauto, cammino pianissimo e non mi azzardo troppo. Rimango fermo vicino al microfono, non capisco chi si avventura in certe situazioni. Mi dispiace, perché in momenti come questi, in cui hai già la testa altrove, se capita anche un imprevisto del genere è davvero fastidioso. La mia natura mi porta ad avere grande empatia».

IL GREEN CARPET E LE PROVE CON L'ORCHESTRA

Ieri sera, tutti i cantanti in gara hanno sfilato sul Green Carpet, dando ufficialmente il via alla settimana più attesa della musica italiana. «Il grande green carpet, un altro momento incredibile. Io l’ho vissuto come quando Mino Damato doveva camminare sui carboni ardenti: mi sono preparato allo stesso modo. Mi sono allenato guardando la regina Elisabetta, è lei il mio modello», scherza Brunori.

Ospite della prima radio d’Italia, Brunori Sas ha raccontato le prove e l’emozione di eseguire il brano con l’orchestra di Sanremo. «Nel mio caso, il brano era già pensato e arrangiato per l’orchestra. Era scritto per quartetto d’archi, ma con tutta l’orchestra diventa qualcosa di ancora più potente. Almeno per me è stato così. E poi loro sono stati bravissimi fin dalla prima prova. Quella di ieri era una delle cinque che abbiamo fatto negli ultimi due mesi, ma già dalla prima, a gennaio, si era percepita la qualità straordinaria dei musicisti».

E sulla sua partecipazione al Fantasanremo aggiunge: «Sul Fantasanremo, inizialmente ero scettico, ma poi ho scoperto che i miei nipoti ne vanno matti. Quindi, per spirito di nipotanza, farò del mio meglio per dare soddisfazione a chi mi ha scelto in squadra. Anche se i miei nipoti non mi hanno inserito nella loro formazione!»