Bus, tram e metro fermi: nelle città italiane in corso lo sciopero dei mezzi senza fasce di garanzie

"Io ce l'ho fatta,stamattina ho preso un autobus un'ora prima del solito, e poi la metro, che si è fatta aspettare parecchio. Sono arrivata in anticipo al lavoro. Nel pomeriggio, invece sono fortunata perché passa a prendermi mio marito in macchina", Agnese, insegnante di Scienze in un liceo in centro a Roma, tutti i giorni prende due linee metro per andare al lavoro. Oggi ha dovuto cambiare i suoi piani: " Non penso a me", aggiunge, "ma agli studenti. Con uno sciopero così in molti hanno difficoltà ad arrivare a scuola. Non ne possiamo più", conclude con amarezza. E' solo una delle tanti voci dei cittadini romani che oggi devono fare i conti con le conseguenze di un'agitazione sindacale indetta sul territorio nazionale e che non prevede fasce di garanzia, ma solo servizi minimi: il che significa che, anche negli intervalli di tempo in cui il servizio è previsto, potranno esserci ritardi e corse soppresse. A Roma, già dalle prime ore del mattino, in molti hanno affollato le strade e il Grande Raccordo Anulare, scegliendo di spostarsi in macchina. Anche i turisti fanno i conti con lo sciopero: "Abbiamo il treno alle 10 che parte dalla Stazione Termini, ma stiamo già andando a prendere il bus", alle 7 del mattino Anna e Giorgio vanno di passo svelto, hanno i trolley e gli zaini in spalla e controllano sull'app se il mezzo passa. Sono un po' rassegnati, "Forse prenderemo un taxi", concludono.

Roma epicentro della protesta

Oggi nella Capitale è previsto anche un presidio sindacale davanti al Ministero dei Trasporti e una manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil, a cui prende parte anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. Presente il segretario della Cgil, Landini. Il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri sarà a Milano. La protesta nasce dal mancato rinnovo del contratto di lavoro nel settore, la data dell'ultimo rinnovo risale a dicembre dello scorso anno. Per far passare con ancora più efficacia il messaggio, non ci sarà la completa ripresa del servizio nelle fasce di garanzia, ma saranno garantiti i servizi minimi.