Calano ancora le nascite in Italia, nel 2022 sono state 393mila, in calo del 31% rispetto al 2008

Ancora un record negativo per la natalità in Italia: nel 2022 sono nati poco più di 393mila bambini, con un calo dell'1,7% rispetto all'anno precedente. I l calo sembra proseguire anche nel 2023 : secondo i dati provvisori, resi noti dall'agenzia di stampa "Ansa", nel primo semestre di quest'anno si è registrato una riduzione dell'1,9%, pari a 3.500 nascite in meno . Sono alcuni dei dati del rapporto Istat sulla natalità e fecondità della popolazione italiana pubblicato questa mattina.





Meno figli da 15 anni consecutivi

Il calo delle nascite prosegue, ininterrottamente, da 15 anni : dopo il massimo registrato nel 2008, con 576.659 nascite, il numero di nuovi nati è andato calando, progressivamente, fino a raggiungere il minimo storico di quest'anno. Rispetto al 2008, oggi si rilevano oltre 183mila nascite in meno (-31,8%). Il calo delle nascite è dovuto da diversi fenomeni. " In parte è stato causato dai mutamenti strutturali della popolazione femminile in età feconda ", ha spiegato l'Istat. Si è ridotto, inoltre, il numero di figli per coppia: "nel 2022 le donne residenti in Italia tra i 15 e i 49 anni hanno in media 1,24 figli, valore in lieve calo rispetto all'anno precedente (1,25) e in linea con il trend decrescente in atto dal 2010, anno in cui si registrò il massimo relativo di 1,44 figli per donna".





Fanno meno figli anche gli stranieri