Calcio, 125 anni fa nasceva Béla Guttman, l'uomo che rese grande il Benfica

Quando si parla di Béla Guttman, in tempi moderni, si ricorda solo il famoso anatema lanciato nei confronti del Benfica dopo la vittoria dell'ultima Coppa dei Campioni dei Lusitani, "Da qui a cento anni nessuna squadra portoghese sarà due volte (consecutive) campione d'Europa e il Benfica senza di me non vincerà mai una Coppa dei Campioni". Una "maledizione" che ancora colpisce il Benfica, squadra di Lisbona con il record negativo di 8 finali europee perse (11 se si considera anche la Youth League, la coppa europea delle squadre giovanili). La storia di Béla Guttman, però, non può limitarsi solo a questo.





GLI INIZI DA CALCIATORE

Guttman nasce a Budapest il 27 gennaio del 1899 da una coppia di ballerini di origine ebraica. Inizialmente Béla segue le orme dei genitori diventando istruttore, ma nel 1914 si affaccia all'altra sua grande passione, il calcio, infatti, entra nelle giovanili del Torekves. Nel 1919 si trasferisce all'MTK Budapest dove vince due campionati e si guadagna la chiamata della Nazionale ungherese. Con la maglia magiara andrà alle Olimpiadi di Parigi, ma visto che i giocatori alloggiavano in un albergo dove non c'erano le migliori condizioni igieniche, il giovane Béla, dopo varie proteste, inizia ad uccidere i topi che circolavano nelle stanze appendendoli, poi, davanti alle porte dei dirigenti. Nonostante ciò la situazione non cambia e così i giocatori decidono di farsi battere coscientemente dai dilettanti Egiziani per 3 a 0 in quello che passò alla storia come "Il grande ammutinamento del 1924" e anche la fine della carriera in Nazionale per Guttman.





LA CARRIERA DA ALLENATORE E LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Béla Guttman chiude la carriera da calciatore nel 1933 con l'Hakoah Vienna e comincia ad allenare. Inizia proprio dalla capitale austriaca, ma con il crescere del sentimento antisemita, decide di spostarsi in Olanda, all'Enschede. Nel 1938 torna all'Hakoah ma la sua avventura si interrompe quando la Germania invade l'Austria. Guttman fugge a Budapest, ma con l'olocausto diventa impossibile vivere in Europa centrale per gli Ebrei ed è costretto a fermarsi. Riesce a salvarsi miracolosamente dai rastrellamenti e dalle deportazioni, a miei campi di sterminio perde il fratello maggiore, il padre e gli zii. "Mi ha aiutato Dio", così risponderà a chi gli chiederà come ha fatto a salvarsi. Dopo il secondo conflitto mondiale inizia a girovagare per l'Europa, prima l'Ungheria, poi la Romania, l'Italia e tante altre. Nel Bel Paese allena il Milan dal quale, però, viene esonerato con la squadra al primo posto. Quell'esonera lo segna e nei contratti successivi fa inserire una clausola per non essere esonerato se la squadra che guida è al primo posto. Verso la fine degli anni '50 si trasferisce in Brasile, al San Polo dove rivoluziona il calcio sudamericano con i suoi metodi di allenamento e il suo 4-2-4, il modulo che verrà copiato dai Ct del Brasile Feola e Zagallo e con il quale vinceranno il mondiale del 1958 e del 1970.