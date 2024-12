Calcio, Bove è sveglio e vigile, il comunicato della Fiorentina sulle condizioni del centrocampista

Edoardo Bove sta bene. Dopo ore di preccupazione, la Fiorentina ha annunciato che il giovane ex Roma, dopo una notte serena, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Il centrocampista è cosciente, lucido e orientato. Stamattina ha potuto parlare con i familiari, la dirigenza viola, l'allenatore Palladino e i compagni di squadra, accorsi per sostenerlo. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori esami per identificare le cause del malore. Il direttore generale della Fiorentina, Ferrari, ha riferito che Bove ha incoraggiato la squadra a proseguire, spingendola a giocare la partita di Coppa Italia contro l’Empoli. In un comunicato ufficiale, la società ha poi confermato che la squadra scenderà regolarmente in campo mercoledì, come segno di forza e solidarietà verso il compagno.

IL MALORE DURANTE FIORENTINA - INTER

Doveva essere una serata di sport e festa al Franchi, ma al 17° minuto della sfida tra Fiorentina e Inter, tutto si è trasformato in un dramma. Edoardo Bove, giovane centrocampista in prestito dalla Roma, è crollato improvvisamente in campo dopo uno scontro con Dumfries, lasciando compagni e pubblico nello sgomento. Durante un controllo VAR per il gol di Lautaro Martinez, Bove si è accasciato privo di sensi, scatenando il panico tra i giocatori. Danilo Cataldi è intervenuto prontamente per liberare le vie respiratorie del compagno, affiancato da Gosens e altri giocatori, mentre i presenti in tribuna assistevano attoniti. Il capitano Ranieri e Dimarco hanno tentato di velocizzare l’ingresso dell’ambulanza, e in pochi minuti Bove è stato trasportato d’urgenza all'ospedale di Careggi. Le squadre, profondamente scosse, hanno abbandonato il campo e la Lega ha deciso di sospendere la partita, rinviandola a data da destinarsi.





LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FIORENTINA

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato ai media all'ingresso dell'ospedale, rassicurando sulle condizioni di Edoardo Bove: "Siamo molto contenti e rilassati rispetto a ieri, l’abbiamo visto e ci abbiamo parlato: è lucido e sveglio con la sua voglia di ridere e scherzare. La situazione deve rimanere sotto controllo nei prossimi giorni, ma il ragazzo sta bene". Ferrari ha poi annunciato il ritorno in campo della Fiorentina: "Il presidente Commisso ci ha chiamato tutta la notte e ha parlato col padre di Bove. Stamattina ha incoraggiato la squadra, convincendola a giocare mercoledì contro l’Empoli in Coppa Italia. C’è voglia di tornare in campo, anche grazie all’entusiasmo di Edoardo". Ha poi aggiunto: "Ci diceva: 'Io voglio giocare, io voglio giocare'. È confortante che si sia risvegliato lucido e senza macchinari. Analisi approfondite stabiliranno eventuali conseguenze sulla carriera, ma ci auguriamo di no".