Calcio, Coppa Italia, a Bergamo l'Atalanta domina la Fiorentina e vola in finale contro la Juventus

ATALANTA VS FIORENTINA

Al Gewiss Stadium succede di tutto nella semifinale di ritorno tra Atalanta e Fiorentina. La Dea vola in finale dopo aver battuto la Viola per 4 a 1, ribaltando l'1 a 0 dell'andata al Franchi. A Bergamo, la squadra di Gasperini la sblocca subito con Koopmeiners che recupera il pallone, entra in area di rigore, lascia partire il tiro a incrociare sul quale Terracciano non può arrivare. Passano 5 minuti e la Dea raddoppia con la perla dalla distanza di Scamacca ,ma l'arbitro annulla il goal, dopo un check del Var, per un pestone di Koopmeiners su Beltran in fase di contropiede. La Fiorentina ci prova con Belotti e Nico Gonzalez senza, però, riuscire ad espugnare la difesa orobica. Nella ripresa, poi, succede di tutto. Al 53' minuto la Viola rimane in 10 quando viene espulso Milenkovic per fallo da ultimo uomo su Gianluca Scamacca. La squadra di Italiano, nonostante un giocatore in meno, non molla e guadagna una punizione dal limite sulla quale pareggia poco dopo con il colpo di testa di Martinez Quarta. La partita è viva e, al 75' minuto, l'Atalanta trova il goal del 2 a 1 con la splendida mezza rovesciata di Scamacca. Verso la fine del match, sul risultato complessivo di 2 a 2, la partita sembra indirizzata verso i tempi supplementari finché l'Atalanta non sale in cattedra e decide di chiudere il match. Prima la Dea realizza il goal del 3 a 1 con Lookman, poi, allo scadere, arriva il definitivo 4 a 1 con lo scavetto di Pasalic che batte Terracciano e regala la finale di Coppa Italia all'Atalanta. La squadra di Gasperini affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri il 15 maggio allo stadio Olimpico. Un remake della finale del 2021 vinta dalla Vecchia Signora, quando sulla panchina bianconera sedeva Andrea Pirlo.