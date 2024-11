Calcio, dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A, ecco tutti i match

A San Siro, il Milan gioca una partita cruciale, soprattutto per ridurre il distacco di otto punti dal Napoli, considerando anche il recupero contro il Bologna. L’allenatore Fonseca punta su un ritrovato Leao e sull’affidabilità di Pulisic, aspettandosi una prestazione di alto livello come contro Inter e Real Madrid. Dall’altra parte, la Juventus, unica squadra imbattuta finora, presenta alcune contraddizioni: sebbene segni poco, ha il miglior attacco in trasferta. Thiago Motta deve fare i conti con numerosi infortuni, tra cui quello di Vlahovic, e punta su Weah jr come centravanti nello stadio dove il padre ha lasciato un segno indelebile. Le corsie laterali saranno decisive, con Theo Hernandez e Leao pronti a sfidare Conceicao e Savona.

La Serie A riparte con una classifica incerta e sei squadre racchiuse in soli due punti. Questo turno, posizionato prima della quinta giornata di Champions League, sembra favorevole a Inter, Atalanta e Fiorentina, che affrontano rispettivamente Verona, Parma e Como, tutte in trasferta. Tuttavia, l’attenzione sarà rivolta ai tre big match in programma: Napoli-Roma, con l’esordio di Claudio Ranieri, Lazio-Bologna e il confronto di cartello Milan-Juventus.

NAPOLI - ROMA / LAZIO - BOLOGNA

Al Maradona, la Roma arriva in crisi dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Ranieri, chiamato a risollevare la squadra, si trova subito ad affrontare un trittico impegnativo che include Tottenham e Atalanta. Con Dybala in forte dubbio e Hummels ancora fuori, i giallorossi si affidano a Cristante e Konè a centrocampo. Conte, dall’altra parte, recupera Lobotka, rilancia Spinazzola e punta su un Lukaku in cerca di riscatto. Invece, la Lazio, forte del suo record di punti in casa, accoglie il Bologna di Italiano, che dopo un avvio complicato ha raggiunto una forma convincente. Baroni deve fare a meno di Tavares, elemento chiave insieme a Guendouzi e Zaccagni. Si prevede una sfida intensa e spettacolare.





VERONA - INTER / FIORENTINA - COMO

L’Inter, impegnata contro un Verona in difficoltà, spera di approfittare degli scontri diretti al vertice. Nonostante l’assenza di Calhanoglu, Inzaghi potrebbe far partire subito Lautaro, reduce da un record storico con la nazionale argentina. Anche l’Atalanta affronta una sfida abbordabile contro un Parma che, pur ben organizzato, fatica a competere con la qualità dei bergamaschi. Gasperini sta valorizzando giovani talenti come Retegui e Samardzic, compensando le assenze di alcuni titolari. Invece, la Fiorentina, in grande forma con sei vittorie consecutive, affronta il Como, che non vince da sette gare. Grazie a giocatori come Kean, Adli e Gosens, i viola sono favoriti. Curiosa la sfida tra i portieri veterani Reina e De Gea, che si ritrovano dopo anni in Premier League.





LE ALTRE PARTITE, DA EMPOLI - UDINESE FINO ALLE SFIDE SALVEZZA

Empoli e Udinese si sfidano a centroclassifica in un match che potrebbe essere deciso da una giocata individuale, mentre le altre gare si concentrano sulla lotta salvezza. Il Torino, in crisi dopo tre sconfitte consecutive, punta sul rientro di Adams per battere il Monza. Il Genoa, con Vieira in panchina, ospita un Cagliari che ritrova Mina e Adopo. La sfida più tesa sarà Venezia-Lecce, uno scontro diretto che potrebbe pesare enormemente nella corsa alla salvezza.