Calcio, Europa League, il Milan annienta il Rennes, solo un pareggio per la Roma

MILAN VS RENNES

Il Milan archivia velocemente la pratica Rennes a San Siro. Primo tempo dominato dagli uomini di Pioli che non lasciano respiro ai francesi. Il Milan crea tanto, soprattutto sulla fascia di Theo Hernandez e Leao. Proprio il portoghese, dopo una bella azione colpisce un palo che salva il Rennes. Dopo la metà del primo tempo Florenzi crossa per Loftus-Cheek che di testa batte Mandanda e fa 1 a 0. Nel secondo tempo il Milan non lascia scampo al Rennes: i Rossoneri prima raddoppiano con Loftus-Cheek, che realizza una doppietta, poi Leao sigla il goal del definitivo 3 a 0. Sul finire di match occasione per il Milan di portarsi sul 4 a 0 con la punizione di Bennacer che sfiora la traversa. Gli uomini di Pioli affronteranno il Rennes in Francia il 22 febbraio.