Calcio, Europa League, la Roma vince ai rigori, il Milan perde ma entrambe volano agli ottavi di finale

ROMA VS FEYENOORD

All'Olimpico di Roma si riparte dall'1 a 1 di Rotterdam tra Roma e Feyenoord. Gli Olandesi passano in vantaggio dopo appena 5 minuti grazie al goal di Gimenez che sfrutta un errore della difesa giallorossa e segna l'1 a 0. I Giallorossi non ci stanno e dopo 10 minuti Capitan Pellegrini si inventa un tiro a giro da fuori che spiazza Wellenreuther e pareggia i conti. Nel secondo tempo le squadre faticano a creare reali pericoli e nessuna delle due riesce a incidere, complice un ottimo lavoro delle difese e la poca precisione degli attaccanti. Non bastano, però, 180 minuti tra andata e ritorno, la gara prosegue ai tempi supplementari con la Roma che prova a cercare in tutti i modi Romelu Lukaku, che sul finire del secondo tempo aggiuntivo spreca una grande occasione a tu per tu con il portiere del Feyenoord. La gara prosegue ai rigori dove la spunta la Roma grazie alle parate di Svilar e ai suoi rigoristi Paredes, Cristante, Aouar e Zalewski, unico errore dal dischetto quello di Lukaku. La Roma batte il Feyenoord 4 a 2 ai calci di rigore, accede agli ottavi di finale di Europa League e oggi, a Nyon, conoscerà la sua prossima avversaria europea.





RENNES VS MILAN

Il Milan si presenta in Francia forte del 3 a 0 della partita d'andata dove aveva annichilito il Rennes. Nel primo tempo il Rennes trova il goal dopo appena 12 minuti con la conclusione dalla distanza di Bourigeaud che batte Maignan. Passano 10 minuti e Theo Hernandez crossa in area di rigore dove pesca la testa di Luka Jovic che pareggia per il Milan. I Rossoneri, galvanizzati dal goal del pareggio, provano a creare qualche pericolo sulla fascia Sinistra di Theo Hernandez e Leao, ma faticano a trovare il goal del vantaggio nel primo tempo. Nel secondo tempo il Rennes parte forte e riceve un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Bourigeaud che non sbaglia e fa 2 a 1. I Rossoneri reagiscono subito, dopo 4 minuti, con Leao che parte dalla sua metà capo, resiste alla carica di due difensori del Rennes, si presenta a tu per tu con Mandanda e realizza il goal del 2 a 2. Al 68' minuto viene fischiato un altro calcio di rigore per i Francesi, di nuovo Bourigeaud che batte Maignan e realizza la personale tripletta che non basta ai francesi per qualificarsi. Milan, nonostante la sconfitta, grazie al risultato complessivo di 5 a 3.