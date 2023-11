Calcio, il Fluminense vince la Copa Libertadores contro il Boca Juniors ed entra nella storia

Il match comincia con il Fluminense che tiene il pallino del gioco e si fa vedere subito dalle parti di Romero, creando parecchi pericoli per la difesa del Boca. Gli " Xeneizes " hanno due buone occasioni nel primo tempo ma non riescono a concretizzarle grazie a un incredibile Felipe Melo e un instancabile Marcelo che non fanno passare nessun pallone per il duo d'attacco del Boca guidato da Cavani e Merentiel. Alla fine la sblocca il " Tricolor carioca " con il tredicesimo goal in Copa Libertadores di German Cano che buca Romero e regala il vantaggio al Fluminense verso la fine del primo tempo.

Una partita eterna, questa è stata la finale di Copa Libertadores tra il Boca Juniors e il Fluminense al Maracanã di Rio de Janeiro. Vince il " Tricolor carioca ", per la prima volta nella sua storia, al termine di 124 minuti di fuoco dove non sono mancati colpi di scena ed emozioni. Lacrime degli " Xeneizes " nel finale che, dopo essere tornati a giocarsi la massima competizione a cinque anni dalla disfatta del " Superclasico " contro i cugini del River Plate, devono arrendersi alla banda di Marcelo e Felipe Melo.

SECONDO TEMPO

Nei secondi 45 minuti il Boca sale in cattedra cercando di creare qualche pericolo alla difesa del Fluminense. Il "Tricolor", all'inizio del secondo tempo, perde Felipe Melo per infortunio e gli "Xeneizes" tornano ad insidiare il Flu con le incursioni di Barco e Medina. Il Boca riesce a sfondare il muro del Fluminense, a metà del secondo tempo, con il peruviano Advincula che si mette in proprio e lascia partire un tiro dalla distanza che buca la porta difesa da Fabio facendo esplodere il settore dei tifosi "Azul y Oro". Alla fine dei tempi regolamentari è 1 a 1, serviranno altri trenta minuti per decretare la regina del Sud America.





TEMPI SUPPLEMENTARI

Nell'extra time la partita si infuoca. Il primo tempo supplementare termina con il Fluminense in vantaggio 2 a 1 sul Boca Juniors grazie al goal di Kennedy, poi espulso per essere entrato nel settore dei tifosi Brasiliani, dopo una triangolazione con Keno. Verso la fine del primo tempo supplementare c'è una maxi rissa nell'area di rigore del Fluminense scaturita da un mancato calcio di rigore per il Boca e da una manata, poi sanzionata con il rosso dall'arbitro, di Fabra. Nel secondo tempo supplementare c'è l'arrembaggio del Boca Juniors, ma non basta. Al Maracanã di Rio de Janeiro vince il Fluminense che si porta a casa la prima Copa Libertadores della sua storia.