Calcio, Koopmeiners è un nuovo giocatore della Juventus, Chiesa tratta con Liverpool e Barça, Lukaku a un passo dal Napoli

JUVENTUS

Si lavora in entrata e in uscita in casa dei Bianconeri. Intanto, dopo le visite mediche di ieri, Francisco Conceiçao è un nuovo giocatore della Juventus, l'ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi. Contratto fino al 2025 per il figlio d'arte arrivato dal Porto di papà Sergio in prestito. Il vero colpo, però, è in arrivo. Dopo mesi di corteggiamento e trattative con l'Atalanta, Teun Koopmeiners è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista olandese arriverà a Torino dopo che la Dea ha accettato l'offerta di 52 milioni di euro più 7 di bonus. Per il giocatore contratto di 5 anni, con Koopmeiners che voleva solo la Juventus. Si lavora anche in uscita. Infatti, il Liverpool e il Barcellona hanno chiesto informazioni su Federico Chiesa, con l'esterno italiano che gradirebbe entrambe le destinazioni dato che è fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta.





ROMA

In casa Roma si lavora per migliorare una squadra che ha raccolto solo un punto in due giornate dopo un mercato dove sono arrivati Soulè, Dovbyk, Le Fee e qualche giovane di prospettiva. Intanto, è arrivato Abdullhamid. Il terzino destro è arrivato dall'Al Hilal per 2,5 milioni di euro, facendo il percorso inverso di tanti giocatori europei e non solo che si stanno spostando verso i petrodollari sauditi. Ghisolfi vuole, però, regalare anche un difensore centrale a De Rossi ed è praticamente chiuso Kevin Danso del Lens. Ai Francesi 22 milioni più 3 di bonus, con il giocatore che ha già trovato l'accordo con i Giallorossi e nelle prossime ore sarà in Italia per le visite mediche. Da capire le cessioni. Infatti, sono tanti gli esuberi che la Roma sta provando a piazzare da inizio mercato, da Karsdorp, Zalewski, Abraham e l'incognita Shomurodov che potrebbe rimanere nella Capitale.





ATALANTA

La Dea, dopo la cessione di Koopmeiners alla Juve che sarà cosa fatta nelle prossime ore, deve tornare sul mercato per sostituire l'olandese, ma deve anche capire cosa farà Ademola Lookman. L'eroe di Dublino avrebbe espresso il desiderio di andare via da Bergamo, ma senza un'offerta importante, il giocatore rimarrà alla corte di Giampiero Gasperini. Intanto, è arrivata l'ufficialità di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano va a rinforzare un reparto già molto ricco dopo l'arrivo anche di Bellanova dal Torino. Il prossimo rinforzo dell'Atalanta dovrebbe essere Kossounou del Bayer Leverkusen. Il calciatore, si trasferirà a Bergamo in prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto fissato a 25. Visite mediche programmate per domani.