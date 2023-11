Calcio, l'Atalanta vince di misura contro lo Sturm Graz, la Roma si schianta contro lo Slavia Praga, la Fiorentina batte il Cukaricki

Basta 1 goal all'Atalanta per battere gli Austriaci dello Sturm Graz a Bergamo. Primo tempo di studio tra le due squadre con la Dea che ha una buona occasione ma non riesce a sfondare il muro del Graz. Nel secondo tempo, gli uomini di Gasperini passano all'attacco e si portano in vantaggio grazie al goal di Djimsiti che, dopo una serie di rimpalli in area di rigore, si fa trovare pronto e spinge il pallone in porta per il vantaggio dell'Atalanta. Gli Orobici rimangono saldamente in vetta al gruppo D di Europa League con dieci punti, con lo Sporting Lisbona a tre lunghezze dall'Atalanta.

SLAVIA PRAGA VS ROMA



Primo passo falso per la Roma di José Mourinho in questa Europa League contro lo Slavia Praga. I giallorossi escono sconfitti dalla Fortuna Arena contro gli uomini di Trpisovsky ai quali bastano i goal di Jurecka e Masopust. Una Roma probabilmente già con la testa al derby di Serie A di domenica alle 18:00 contro la Lazio, inizia con la coppia d'attacco Belotti - Lukaku che, però, non incidono nel primo tempo con i giallorossi che chiudono l'intervallo con zero tiri in porta. Nel secondo tempo la Roma prova a cambiare qualcosa inserendo Cristante, Karsdorp e Dybala ma la musica non cambia, anzi, i giallorossi subiscono due goal e non riescono a scalfire la difesa dello Slavia. Roma che al momento si trova al primo posto con gli stessi punti del Praga nel gruppo G.





CUKARICKI VS FIORENTINA

Ottima Fiorentina al Gradski stadion, basta il goal su calcio di rigore nel primo tempo siglato da Nzola per chiudere il match. Vittoria di misura per la Viola che segna complessivamente sette goal ai Serbi che provano a farsi vedere in qualche occasione senza, però, mai impensierire la difesa della squadra di Italiano che mantiene il pallino del gioco provando in più di un'occasione a dare fastidio alla difesa serba. Nel secondo tempo la Fiorentina prova a cercare il goal del 2 a zero ma senza successo, la Viola vince 1 a 0 e si porta al primo posto del gruppo F in Conference League.