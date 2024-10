Calcio, l'Italia domina, ma poi finisce in 10 uomini e pareggia 2 a 2 contro il Belgio

ITALIA - BELGIO 2-2

L’Italia di Luciano Spalletti rallenta la sua corsa in Nations League, fermata dal pareggio per 2-2 contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. Dopo aver vinto le prime due partite in trasferta contro Francia e Israele, gli Azzurri vedono sfumare la vittoria in casa, in una gara dove il vantaggio di 2-0 si trasforma in un pareggio. L'episodio decisivo è stata l’espulsione di Lorenzo Pellegrini al 39' del primo tempo, con il Belgio che accorcia subito dopo con De Cuyper, spezzando il dominio italiano.





IL PRIMO TEMPO

I Diavoli Rossi, sesti nel ranking FIFA, rappresentano un avversario temibile e tecnico. L’Italia inizia però in modo esplosivo e, dopo appena un minuto e mezzo, segna con Cambiaso, pronto a sfruttare un’azione orchestrata da Tonali e conclusa con un cross perfetto di Dimarco dalla sinistra. Il Belgio fatica a riprendersi dal colpo a freddo e si mostra lento e disorganizzato, mentre l’Italia controlla il campo e, al 24', raddoppia con Retegui, che insacca una respinta del portiere Casteels su tiro di Cambiaso. È 2-0 e il controllo azzurro sembra totale. Il Belgio, tuttavia, sfrutta un’occasione decisiva poco prima dell’intervallo. Al 39' Pellegrini commette un fallo su Theate, inizialmente sanzionato col giallo, poi trasformato in rosso dal VAR. Con l’Italia in dieci uomini, gli ospiti si fanno subito sotto e, sul calcio di punizione seguente, De Cuyper accorcia le distanze con un tiro che sorprende Donnarumma. Si va così all’intervallo sul 2-1, con il Belgio rinvigorito e l’Italia costretta a riorganizzarsi.