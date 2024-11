Calcio, La Roma sceglie l’allenatore, si candida ironicamente Oronzo Canà, intanto a Lecce arriva Marco Giampaolo

La dodicesima di campionato è stata fatale a due allenatori Juric della Roma e Gotti del Lecce. Se la squadra salentina ha già trovato il sostituto. È stato annunciato l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina giallorossa. A Roma è ancora tutto in alto mare. Le ultime voci parlano di Roberto Mancini pronto a dire sì al club dei Friedkin. Nelle scorse ore, Lino Banfi, ovvero Oronzo Canà, in un video si era ironicamente offerto di guidare la Roma.





Roma

Dan Friedkin si è preso tempo per decidere sul futuro allenatore dopo il licenziamento di Ivan Juric. Fatale la sconfitta della Roma all’Olimpico contro il Bologna. Diversi i profili presi in considerazione: Roberto Mancini, Rudi Garcia, Massimiliano Allegri, Frank Lampard, Graham Potter e Claudio Ranieri. Gli ultimi “rumors” danno l’ex commisario tecnico della Nazionale e dell’Arabia Saudita, pronto a dire sì. Per ora a Trigoria non sono previste sedute di lavoro. E questo facilita il compito della dirigenza. Da una parte la Lazio che con baroni vola in campionato. In classifica è ad un punto dal Napoli capolista. Così i social si scatenano. Dal web arriva la candidatura ironica di Oronzo Canà, il personaggio interpretato da Lino Banfi, storico tecnico della Longobarda nel film cult “L'allenatore nel pallone'. È stato lo stesso attore, simpatizzante giallorosso, con un video sui suoi social a proporsi a Dan Friedkin che in un misto di italiano e inglese dice: "Thank you very much, I'm ready! Vado a Trigoria". Guarda il video





Lecce

Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce. Lo ha comunicato la sessa società. Con una breve nota diffusa sui propri canali. Il tecnico classe '67, originario di Bellinzona, ha firmato una ccordo fino al prossimo 30 giugno e in caso di salvezza, scatterà automaticamente il rinnovo. Giampaolo, soprannominato “Il Maestro” sostituisce Luca Gotti, esonerato dopo il pari interno contro l'Empoli. Il nuovo allenatore dei salentini sarà presentato domani, martedì 12 novembre alla stampa e nel pomeriggio, al Via del Mare dirigerà il suo primo allenamento. Marco Giampaolo torna su una panchina di Serie A dopo l’esonero nella stagione 2022/23, quando allenava la Sampdoria e fu protagonista di un pessimo avvio di campionato con una sola vittoria in otto giornate, sei sconfitte, di cui quattro consecutive. Il Ko interno contro il Monza gli costò il nono esonero in carriera.