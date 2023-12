Calcio, Napoli e Inter vanno agli ottavi di finale di Champions League

Il Napoli di Mazzarri batte 2 a 0 al Maradona lo Sporting Braga di Artur Jorge e prosegue il cammino in Champions League. Succede tutto nel primo tempo, con i Partenopei che partono bene grazie all'autogoal di Saatchi che regala l'1 a 0 agli Azzurri. Poco dopo la metà del primo tempo c'è il due a zero del Napoli grazie al bomber Osimhen che riceve da Natan e, in qualche modo, a tu per tu con Matheus, fa 2 a 0. Nel secondo tempo partita molto accesa con il Braga che ha qualche occasione per accorciare le distanze ma non riesce a sfruttarle. Anche il Napoli prova in tutti i modi a chiudere la partita sul 3 a 0, ma va a sbattere in più occasioni sulla difesa portoghese. Il Napoli va agli ottavi di finale di Champions come seconda del girone C.

INTER VS REAL SOCIEDAD

L'Inter non riesce a sfondare il muro spagnolo e fa 0 a 0 a San Siro contro la Real Sociedad. I Nerazurri non trovano la vittoria che avrebbe permesso di passare il girone da primi e passa agli ottavi da seconda. Nel primo tempo, Inzaghi decide di tenere in panchina Lautaro Martinez e Barella, puntando sulla coppia d'attacco Thuram-Sanchez. Real Sociedad che domina nel possesso palla e prova a creare qualche spazio che però la squadra di Inzaghi non concede. L'Inter, invece, prova a colpire in contropiede gli spagnoli con la velocità di Thuram e degli esterni Dimarco e Cuadrado. Nel secondo tempo il copione non cambia, con la Real Sociedad che mantiene il possesso del pallone cercando di addormentare la partita. Al 76' minuto brividi per l'Inter dopo che l'arbitro aveva fischiato un calcio di rigore per un fallo su Kubo, poi annullato dal Var con conseguente ammonizione per simulazione per il Giapponese. Finisce 0 a 0 con gli ottavi di finale in tasca per la banda di Inzaghi, ma anche tanti rimpianti per i Nerazzurri che avevano pescato un girone in cui si poteva fare qualcosa in più.