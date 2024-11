Calcio, Pep Guardiola rimane al Manchester City, rinnovo per un altro anno e poi la panchina di una nazionale

GUARDIOLA E IL CAPITOLO RINNOVO

Nel mezzo di una fase complessa a livello di risultati e con l’ombra di una possibile maxi-sanzione, Pep Guardiola ha scelto di estendere il suo rapporto con il Manchester City per almeno un altro anno. Sebbene manchi ancora la comunicazione ufficiale da parte del club, in Inghilterra sono convinti che il tecnico catalano continuerà la sua avventura con i Citizens nonostante le recenti difficoltà e le accuse di violazioni del fair play finanziario che gravano sulla società. Dopo mesi di incertezza, Guardiola ha accettato di firmare un nuovo contratto valido fino all’estate del 2026, con opzione per un ulteriore anno, rassicurando così i tifosi che temevano un suo addio al termine della stagione.





IL PROGETTO DI MANSOUR PER TENERE PEP

La sua permanenza rappresenta un pilastro fondamentale per il club, che ha cambiato volto grazie al suo arrivo. Se gli investimenti dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan hanno trasformato il City in una potenza calcistica, è stato Guardiola a portarlo al livello successivo: 18 trofei in otto stagioni, tra cui sei Premier League, una Champions League e un Mondiale per club. La notizia del rinnovo è stata accolta con grande sollievo, specie considerando che Guardiola, mai così incerto sul suo futuro, non aveva mai mantenuto un incarico così a lungo: quattro anni al Barcellona, tre al Bayern Monaco. A Manchester, potrebbe raggiungere un decennio, garantendo la stabilità di cui la squadra ha bisogno in un momento delicato.