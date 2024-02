Calcio, Serie A, l'Empoli batte la Salernitana 3 a 1

SALERNITANA VS EMPOLI

Sfida delicatissima in chiave salvezza con entrambe le squadre a caccia di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nicola torna all'Arechi da avversario dopo aver portato la Salernitana alla salvezza nella stagione 2021/2022. Primo tempo divertente con entrambe le squadre che attaccano alla ricerca del goal. La squadra di Nicola parte subito forte e crea i primi pericoli, poi, al 23' minuto Cambiaghi prova a mettere in mezzo un pallone che viene sfiorato di testa da Zanoli, ma la deviazione spiazza Ochoa, autogoal e vantaggio dell'Empoli. Dopo la rete subita la Salernitana attacca e mette in difficoltà la difesa toscana ma senza trovare il pareggio. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi continua ad attaccare e al 70' minuto trova il pareggio con Weissman. Verso il 90' minuto l'arbitro assegna un calcio di rigore per l'Empoli, sul dischetto si presenta Niang che non sbaglia e fa 2 a 1 per i toscani, poi, in pieno recupero, Cancellieri segna il goal del 3 a 1 e chiude i giochi.