Calcio, Serie A, l'Inter passa a Oaktree, finisce l'era Suning-Zhang

L'INTER PASSA A OAKTREE

Ora è ufficiale, l'Inter, appena scudettata, cambia proprietà, passando dai cinesi di Suning agli americani di Oaktree Capital Management. Dopo quasi 8 anni e 7 trofei finisce l'era Suning-Zhang. Ieri era il termine ultimo per la restituzione del prestito a Oaktree da parte di Zhang, ma senza riuscire a evitare il passaggio di proprietà del club nerazzurro. Oaktree escuterà il pegno e acquisirà così il 99,6% dell'Inter, anche se saranno necessari almeno 15-20 giorni per completare i tempi tecnici. Entro una ventina di giorni,poi, sarà necessario nominare un nuovo consiglio di amministrazione attraverso il pagamento a Suning della differenza tra il saldo del prestito (circa 380 milioni) e il valore stimato della società. Per quanto riguarda il CdA, gli uomini vicini a Suning dovranno lasciare il loro posto, così come i due dirigenti di Oaktree. Il nuovo presidente del club non è ancora stato deciso, ma Giuseppe Marotta dovrebbe mantenere tutte le deleghe operative del club. Nel comunicato, il fondo Oaktree ufficializza il passaggio dell'Inter da Suning agli statunitensi, a causa del mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell'Inter, scaduto il 21 maggio 2024, con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro. L'obiettivo di Oaktree - si legge nel comunicato - è di dare le "Risorse necessarie per stabilizzare la situazione finanziaria del Club e continuare così ad operare, garantendo anche il pagamento di giocatori e dipendenti". Oaktree, continua, "ha grande rispetto per la storia dell’Inter, la passione dei giocatori e la lealtà dei tifosi nerazzurri. Il fondo riconosce il significativo ruolo del club per la città di Milano, l’Italia e la comunità sportiva globale". Steven Zhang, quindi, lascia la presidenza del Biscione. Il manager classe 1991 di Nanchino, era diventato presidente nel 2018, succedendo a Thohir. Sotto la sua guida, i nerazzurri sono tornati a vincere lo scudetto e a partecipare regolarmente alla Champions League, raggiungendo la finale lo scorso anno.