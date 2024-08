Calciomercato, gli ultimi colpi e i trasferimenti sfumati dopo la chiusura

Victor Osimhen rimane al Napoli, ma è fuori rosa. L'attaccante nigeriano, alla fine, non è partito né direzione Chelsea, che aveva raggiunto un accordo con il club partenopeo, né all'Al-Ahli, che gli aveva offerto un contratto di quattro anni con uno stipendio annuale di ben 40 milioni. Un imprevisto per Antonio Conte, che contava sulla cessione di Osimhen per finanziare la sua rivoluzione a Castel Volturno. Nonostante la mancata partenza del nigeriano, la dirigenza del Napoli ha cercato di accontentare l'allenatore sul mercato, assicurandosi Billy Gilmour. Il giovane centrocampista classe 2001 arriva dall'Everton per una cifra di 14 milioni. Conte avrà a disposizione anche Scott McTominay, centrocampista scozzese che lascia il Manchester United. Gianluca Gaetano, invece, saluta il Napoli per trasferirsi al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni.

INTER, MILAN, ROMA E BOLOGNA

L'Inter chiude il mercato con l'acquisto del giovane difensore argentino Tomas Palacios, mentre il Milan accoglie l'attaccante inglese Tammy Abraham, proveniente dalla Roma. Il percorso inverso lo fa Alexis Saelemaekers, che si trasferisce ai giallorossi per rafforzarne il centrocampo. Daniele De Rossi ottiene il rinforzo che desiderava: Manu Koné, centrocampista francese, arriva dal Borussia Moenchengladbach. Tuttavia, salta all'ultimo minuto l'ingaggio del difensore Tiago Djalo, che non ha superato le visite mediche. Ora il club romano guarda con interesse al mercato degli svincolati, con Mats Hummels e Mario Hermoso tra i principali obiettivi. Il Bologna ha concluso l'acquisto di Nicolò Casale dalla Lazio con un prestito con diritto e obbligo di riscatto. Per sostituirlo, la Lazio ha ingaggiato Samuel Gigot dall'Olympique Marsiglia.





GLI ULTIMI COLPI DELLE ALTRE

Anche le squadre minori sono state attive sul mercato. Il Verona ha prelevato dalla Salernitana il difensore austriaco Flavius Daniliuc e l'esterno croato Domagoj Bradaric, cedendo in cambio il centrocampista australiano Ajdin Hrustic. Gli scaligeri hanno inoltre acquistato il belga Ayanda Sishuba dal Lens e il giovane attaccante francese Mathis Lambourde dallo Stade Rennais. Il Lecce ha optato per la linea verde con l'acquisto del centrocampista classe 2004 Luis Hasa dalla Juventus. Il Parma ha ufficializzato l'arrivo del giovane centrocampista belga Mandela Keita dall'Anversa. Il Venezia ha rafforzato l'attacco con l'acquisto di John Yeboah, classe 2000, dal Raków Częstochowa, e in prestito dall'Inter è arrivato il giovane argentino Franco Carboni, classe 2003. L'Udinese, invece, ha ceduto il difensore argentino Nehuen Perez al Porto con un prestito oneroso di 4,1 milioni di euro e un'opzione di acquisto fissata a 13,3 milioni. Il Watford si è assicurato Festy Ebosele, 22 anni, mentre il Monza ha preso in prestito dalla Fiorentina il centrocampista Alessandro Bianco. Il Como ha ingaggiato l'esterno belga Ignace Van der Brempt dal Salisburgo e l'attaccante egiziano Bilal Abdelrahman-Zeemi dal Paok. L'Empoli ha acquisito l'esterno francese Junior Sambia dalla Salernitana, che in cambio ha ottenuto il centrocampista sloveno Petar Stojanovic.