Caldo, in arrivo un weekend rovente soprattutto al Centro - Sud. I consigli per la salute Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Ultimi giorni di giugno da ventilatore, persiane chiuse e aria condizionata. Dopo il maltempo che si è abbattuto su molte zone d’Italia infatti, ecco tornare il caldo africano. Domani previsto bollino giallo in 21 città delle 27 monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, tra cui Firenze, Milano e Roma. Ma sarà il weekend a riservare le sorprese maggiori, con 17 bollini arancioni, anche dieci gradi in più rispetto alla media del periodo e picchi di 42 gradi in Sicilia, 40 in Puglia.







TRA SICCITÀ E ACQUAZZONI

A preoccupare è la siccità, che crea non pochi danni alle coltivazioni, soprattutto al Sud, a partire proprio da Puglia e Sicilia, dove si produce quasi la metà del totale nazionale di frumento duro. A spiegarlo è Coldiretti, secondo cui è andato in fumo 1 campo di grano su 5. Acquazzoni saranno invece ancora possibili al Nord, in particolare sulle Alpi, a causa del breve passaggio di una perturbazione sull'Europa Centrale.







I CONSIGLI PER LA SALUTE

Per far fronte alle ondate di calore, torna anche quest'anno la campagna di prevenzione del Ministero della Salute. Il numero di riferimento è ancora il 1500, che fornisce indicazioni su come comportarsi, soprattutto per proteggere la popolazione più fragile, come anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con malattie croniche. E grazie alla collaborazione con Inail, quest’anno il servizio telefonico è stato esteso anche a lavoratori e imprese, con informazioni specifiche sul rischio caldo nei luoghi di lavoro, soprattutto per chi opera all'aperto ed è quindi più esposto alle alte temperature. In linea generale i principi validi per tutti restano quelli di evitare di uscire nelle ore più calde del giorno, bagnarsi spesso, seguire un'alimentazione leggera e fare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci.