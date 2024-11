Carlo Verdone insieme a Maccio Capatonda e Lucio Corsi a RTL 102.5: “Nella terza stagione sarò il direttore artistico di Sanremo, ma nella vita vera è l’ultima cosa al mondo che vorrei fare”

Carlo Verdone, Maccio Capatonda e Lucio Corsi sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra per presentare la terza stagione di “Vita da Carlo”, la serie televisiva italiana prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis e interpretata da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. In “Vita da Carlo”, realtà e finzione si intrecciano in un’irresistibile serie comica in cui Carlo Verdone interpreta sé stesso. La terza stagione, in uscita sabato 16 novembre su Paramount +, ruoterà attorno al mondo musicale: a Carlo Verdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo. Ai microfoni di RTL 102.5, Carlo Verdone ha raccontato: «In realtà, fare il presentatore e direttore artistico di Sanremo è l’ultima cosa al mondo che vorrei fare. Salire su qual palco importante con milioni di persone che ti vedono non fa per me, preferisco fare le mie cose su palchi più piccoli. Mi troverei in difficoltà sulla scelta del brano, non ho il coraggio di stroncare un lavoro che magari è durato un anno, bisogna avere cinismo».





La trama

Nel corso di W L’Italia, Carlo Verdone ha raccontato cosa accadrà in questa stagione: «Tra pochi giorni arriva la terza stagione e, mentre decido di abbandonare il mondo dello spettacolo, mi viene proposto in extremis di presentare il Festival di Sanremo. Inizialmente dico di no ma poi vengo convinto dalla famiglia e dagli amici per concludere in bellezza la mia carriera. In realtà non sarà così perché i guai arrivano sempre. Per esempio, ci sarà il momento di ascoltare i brani dei big e scartarli e questo per me sarà molto imbarazzante». La sua enorme cultura musicale rende Carlo la persona ideale per dare vita ad una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo, senza contare che lui è indubbiamente tra i personaggi più amati del Paese. In quell’assurda ipotesi c’è qualcosa che lo alletta. La musica, insieme al cinema, è da sempre la sua più grande passione e, dentro di sé, Carlo nutre la convinzione di poter allestire un Festival indimenticabile.





Il cast

Nei 10 episodi che compongono la terza stagione, il cast vanterà nuovissimi interpreti, oltre a diverse leggende della musica italiana. «In questa stagione ci sono un sacco di amici e colleghi che interpretano sé stessi, come Gianni Morandi, Zucchero, Nino D’Angelo, Lucio Corsi, Gianna Nannini, Maccio Capatonda e altri ancora. Maccio sarà un mio nuovo vicino di casa e il suo personaggio sarà surreale proprio come lui, mentre Lucio sarà un cantante che trovo in una cantina di Roma, dove si esibiscono gruppi e cantanti nuovi. Io cercherò di convincerlo a fare un provino per Sanremo e non vi dico altro». Maccio Capatonda ha aggiunto: «Sono rimasto scioccato dall’invito di Carlo nella sua serie. Lui è il mio mito comico da quando sono piccolo e ho imparato la comicità da lui, è stato un onore ricevere la sua chiamata ed è quasi il raggiungimento di un sogno. Nella serie io esordisco tentando il suicidio e Carlo capisce subito con chi ha a che fare. Sarò la sua spina nel fianco e avrò una crisi artistica in corso con problemi di personalità. Infatti, voglio abbandonare il comico e fare altro, il cuoco, il pittore, il cantante…». Anche Lucio Corsi ha raccontato la sua reazione alla proposta di Verdone: «Anche per me è stato un onore incredibile prendere parte a “Vita da Carlo” e quando Carlo stesso mi ha raccontato cosa aveva in mente, mi ha entusiasmato e mi ha convinto. Lui poi è un grande appassionato di musica e sa di cosa parla».